Varinder Singh Ghuman w Indiach był prawdziwą legendą. Jako pierwszy człowiek z tego kraju zdobył kartę pro Międzynarodowej Federacji Kulturystyki i Fitnessu (IFBB). Uchodził też za pierwszego w historii profesjonalnego kulturystę wegetarianina. Dzięki swojej niesamowitej sylwetce szybko zyskał rozgłos. Okrzyknięto go nawet "Ironmanem z Pendżabu". Niestety w czwartek 9 października w wieku zaledwie 42 lat zmarł i to w niepokojących okolicznościach.

Legendarny kulturysta miał tylko przejść zabieg chirurgiczny. Niebywałe, co stało się w szpitalu

Według "Times of India" Ghunam trafił do szpitala Fortis Escorts w Amritsar, by przejeść "rutynowy zabieg chirurgiczny". Jak tłumaczyli lekarze, kulturysta odczuwał ból i miał problemy z poruszaniem prawym ramieniem. Dlatego też w czwartek przeprowadzono operację przy znieczuleniu ogólnym, która zakończyła się pomyślnie i "bez powikłań". Zgodnie z planem sportowiec miał wyjść ze szpitala jeszcze tego samego dnia. Tak się jednak nie stało.

Po nieco ponad pół godzinie nieoczekiwanie pojawiły się komplikacje. U pacjenta nagle wystąpiła arytmia serca. Lekarze natychmiast przystąpili do resuscytacji. Niestety nie zdołali uratować kulturysty, u którego wkrótce stwierdzili zgon z powodu zatrzymania akcji serca. - Głęboko żałujemy tej bolesnej straty i składamy najszczersze kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie oraz licznym fanom - napisali lekarze w specjalnym oświadczeniu.

Przedwczesna śmierć mocno poruszyła fanów Ghunama. A tych miał całe mnóstwo. Jego profil na Instagramie obserwowało ponad milion osób. Popularność zaczął zyskiwać już w 2009 roku, kiedy to zdobył tytuł Mr. India i został wicemistrzem w Mr. Asia. Później robił niesamowitą karierę jako aktor. Wystąpił w wielkich bollywoodzkich produkcjach, tj. "Kabaddi Once Again" (2012), "Roar: Tigers of the Sundarbans" (2014), "Marjaavaan" (2019) i "Tiger 3 Salmana Khana" (2023), czym zdobył jeszcze większą sławę.

Ghuman miał też okazję współpracować z legendarnym Arnoldem Schwarzeneggerem. Został ambasadorem jego marki na rynku azjatyckim, gdzie promował jego suplementy.