Absolutny potwór! "To największa ryba, jaka została do tej pory złowiona"

Pod koniec ubiegłego roku Karol Chojecki został nowym rekordzistą Polski, gdyż złowił blisko 40-kilogramowego karpia na Jeziorze Miłoszewskim. "Karp gigant i to nie jest pełnołuski" - pisał profil Jeziora Miłoszewskiego na Facebooku, który potem opublikował zdjęcia ze wspomnianym karpiem. "Jedziemy z tematem. A oto nasi bohaterowie Karol Chojecki i karp golec. We dwójkę pozamiatali świat karpiowy w Polsce... Serdeczne gratulacje" - dodano. Rekord świata pozostaje jednak niepobity. Michel Schoenmakers złowił w 2018 roku karpia ważącego 51,2 kg na łowisku Euro Aqua na Węgrzech.
Niezwykle barwną historię przedstawił za to w niedzielę serwis BBC. Rybacy z zespołu Pechos Grandes dokonali w czwartek imponującego osiągnięcia. U wybrzeży Devon, za pomocą wędki i żyłki złowili tuńczyka błękitnopłetwego, który ważył 210 kilogramów. Następnego dnia ryba została już sprzedana na targu rybnym w Brixham za ponad dwa tysiące funtów.
- Wiemy, że tu są... Mamy nagrania ich żerowania, jest ich tu mnóstwo. Ale to z pewnością największa ryba, jaka do tej pory została złowiona w okolicy - przyznał kupiec Ian Perkes, hurtownik i eksporter z Brixham. Jak się okazuje, wspomniana ryba nie pojawiała się wcześniej w wodach Devonu. - Robię to od blisko 50 lat. Dlatego to stosunkowo nowa sprawa - przekazał.
Perkes docenił rybaków, zwłaszcza że ten okaz nie był widziany od 1952 roku. Od dwóch-trzech lat można jednak zobaczyć go ponownie. Zaznaczył, że rybacy nie używali nawet dużej łodzi, a do wędkowania użyli standardowych metod.
- Mamy teraz w okolicy wielu całkiem dobrych rybaków - zauważył. Nie wykluczył, że w przyszłości mogą przydarzyć się kolejne takie incydenty, gdyż obecnie panuje "zamieszanie w morzu", co można zauważyć po "spienionej wodzie".
Ryba ostatecznie pozostanie w Wielkiej Brytanii, gdyż - jak zaznacza Perkes - przepisy dotyczące eksportu są nieubłagane. Okaz tej wielkości musiałby być transportowany w całkowicie zamkniętym terrarium, które wymagałoby ogromnego pojemnika.
