Indonezja nie wydała wizy izraelskim gimnastyczkom, przez co straciły one miejsce na mistrzostwach świata, które odbędą się w Dżakarcie. O tej decyzji poinformował przedstawiciel sportowych władz w Indonezji. To odpowiedź na wydarzenia ze Strefy Gazy, gdzie Izraelczycy mordują palestyńską ludność w tym dzieci.

Tylko wtedy poprawią się stosunki Indonezji z Izraelem

Pierwotnie wydawało się, że Izrael weźmie udział w mistrzostwach świata, które odbędą się w dniach 19-25 października. Po głębszym namyśle Indonezja nie zdecydowała się jednak na wpuszczenie izraelskich gimnastyczek do kraju.

Minister ds. prawnych Yusril Ihza Mahendra podkreślił, że nie mogło być innej decyzji. Jak informuje Reuters, powołał się na sprzeciw takich grup, jak rada duchownych islamskich i rząd w stolicy - Dżakarcie. Pikanterii dodaje fakt, że Indonezja nie utrzymuje oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Izraelem.

Czy jest szansa, by to się zmieniło? Oczywiście, ale tylko w przypadku, kiedy Izrael uzna niepodległość i pełną suwerenność Palestyny. Na razie jednak Izrael broni się jedynie przed oskarżeniami o ludobójstwo.

Warto też podkreślić, że ostatni wpis na Instagramie Indonezyjskiej Federacji Gimnastycznej wywołał setki pro-palestyńskich komentarzy wśród krajowych użytkowników. Miało to miejsce kilka dni po tym, jak Izraelczycy zapowiadali, że pojawią się w Dżakarcie. Ostatecznie muszą obejść się smakiem.

Rosja wraca na mistrzostwa świata

Co ciekawe, na tych samych zawodach będzie można oglądać reprezentantów Rosji. Sborna po raz ostatni uczestniczyła w światowym czempionacie w gimnastyce artystycznej w 2021 roku, czyli przed atakiem rosyjskich wojsk na Ukrainę.

Dotychczas Rosjanie byli wściekli, że reprezentanci Izraela nie są wykluczani z międzynarodowych zawodów sportowych i zarzucali przedstawicielom poszczególnych dyscyplin hipokryzję. Teraz natomiast nie mają powodów do narzekań.