Oto wykształcenie Anny Lewandowskiej. Można złapać się za głowę

Lewandowscy poznali się w 2007 roku, a sześć lat później zawarli związek małżeński. Piłkarz był wówczas gwiazdą Bundesligi w barwach Borussi Dortmund, znajdował się też w trakcie starań o uzyskanie wyższego wykształcenia. Oczywiście ze względu na brak czasu spowodowany karierą zajęło mu to aż 13 lat, lecz ostatecznie w 2020 roku dopiął swego i uzyskał tytuł magistra w warszawskiej Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie.

Zobacz wideo Reprezentacja z Lewandowskim na czele w komplecie przed Nową Zelandią i Litwą

- Tematem pracy była analiza składu ciała i wydolności tlenowej studentów w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie. To jest efekt jego dwuletnich badań. Przebadał prawie 400 osób na wydolność na tanicie (analizator składu masy ciała - przyp. red.) i składu ciała - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty kanclerz uczelni profesor Marek Rybiński.

Jakie wykształcenie ma Anna Lewandowska?

Pod względem naukowym żona Roberta Lewandowskiego była lepsza od niego. Anna Lewandowska studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie zrobiła licencjat, a tytułem magistra mogła pochwalić się już w 2013 roku, gdy miała 25 lat.

Na tym jednak nie zakończyła swojej edukacji. Lewandowska jest jedną z najbardziej rozpoznawanych trenerek fitness w kraju. Jej siła w branży to nie tylko znane nazwisko, lecz ogrom wiedzy w tej dziedzinie, którą nabyła właśnie przez edukację. Po magisterce zapisała się na studia podyplomowe, dzięki którym może pochwalić się mianem specjalistki do spraw żywienia czy tytułem menadżera sportu. Na portalu Linkedin chwaliła się ukończeniem ponad pięćdziesięciu kursów o tematyce dietetyki, zdrowego stylu życia oraz fitness.

To wszystko sprawia, że pisząc o Robercie i Annie Lewandowskich mamy do czynienia z rzadkim przypadkiem, w którym dwoje ludzi świata sportu posiada wyższe wykształcenie i tytuły magistra. Zaś sama Lewandowska może uchodzić za jedną z najlepiej wykształconych trenerek personalnych w Polsce.