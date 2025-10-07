Piłkarze Crystal Palace wygrali 2:0 z Dynamem Kijów w pierwszej kolejce Ligi Konferencji po trafieniach Daniela Munoza i Eddiego Nketiaha. To spotkanie było rozgrywane na w Lublinie. Tam też zjechali się sympatycy obu drużyn.

Kibice szaleli w Lublinie. Śpiewali o Rosji

W trakcie tego spotkania kibice angielskiego klubu skomponowali przyśpiewkę, która dotyczyła nalotu dronów na nasz kraj. "W powietrzu były dwa rosyjskie drony, a Jean-Philippe Mateta je zestrzelił" - cytował słowa kibiców dziennikarz Bobby Manzi.

Po tygodniu od tego spotkania Richard Woodruff, który w swoim biogramie ma napisane, że jest wolontariuszem na Ukrainie od czerwca 2022 roku i został odznaczony za wkład w działania Sił Zbrojnych Ukrainy przez generała Walerego Załużnego, zamieścił w serwisie X nagranie, na którym widać, jak kibice Dymama Kijów i Crystal Palace zebrali się na rynku Starego Miasta w Lublinie i śpiewali: Jeśli nienawidzisz piep***** Rosji, klaszcz w dłonie.

"Świetne głosy, chłopaki! Tak trzymać!" - napisał.

Polskie kluby dosyć udanie rozpoczęły zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji. W tym sezonie naszego honoru bronią Lech, Legia, Jagiellonia i Raków. Trzy z nich zanotowały zwycięstwa w pierwszej kolejce. Jedyną porażkę 0:1 ponieśli piłkarze Legii Warszawa, którzy nie dali rady odrobić strat z Samsunsporem. Z kolei Lech Poznań rozbił 4:1 Rapid Wiedeń, Jagiellonia długo się męczyła, ale pokonała Hamrun Spartans 1:0. Raków Częstochowa zrobił swoje i wygrał z Universitateą Craiova 2:0.