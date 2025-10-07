Tylko spójrzcie, z kim spotkał się Nawrocki. "Wymarzony kandydat Kaczyńskiego"

Po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta Polski Witold Bańka - prezydent Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) opublikował wpis, w którym podziękował byłemu prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, a jego następcy życzył "powodzenia i dużo sił w pracy dla Polski" - napisał w serwisie X. Co ciekawe - Bańka kilkanaście miesięcy temu był nazywany wymarzonym kandydatem na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego.

Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem WADA

Teraz doszło do spotkania między Karolem Nawrockim a Witoldem Bańką, co również zostało opublikowane w social mediach. "Dziękuję Panu Prezydentowi RP za zaproszenie i ciekawą rozmowę o roli sportu, wartościach fair play i ich znaczeniu dla budowania wspólnoty oraz międzynarodowej współpracy" - czytamy.

Na ten wpis zareagował sam prezydent, odpowiadając: "Bardzo dziękuję za spotkanie".

Nawrocki "dał zielone światło" ws. pomysłu likwidacji MSiT

Witold Bańka to były minister sportu i turystyki za czasów Beaty Szydło (2015-2019). Co ciekawe - prezes PKOl Radosław Piesiewicz wyjawił w rozmowie z WP SportoweFakty, że rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim o pomyśle likwidacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. - Omawiałem z nim ten problem w pierwszym tygodniu jego urzędowania. To on dał zielone światło, by ruszyć z mocniejszymi pracami nad ustawą. Utworzyliśmy zespół, którego celem jest stworzenie kompletnego dokumentu. Projekt piszą już kancelarie współpracujące z PKOl - oznajmił.

- Mamy świadomość, że obecnie nikt w sejmie nie potraktuje tego projektu na tyle poważnie, by ustawa mogła przejść cały proces legislacyjny. Mamy jednak swój plan działania i będziemy współpracowali z biurem projektów ustawodawczych przy panu prezydencie. Przedłożymy ją do Sejmu, gdy będą ku temu korzystne okoliczności - dodał.