Jego skok oglądał cały świat. Prokuratura ustaliła przyczynę wypadku

17 lipca bieżącego roku doszło do wielkiej tragedii. W wieku 56 lat zginął znany austriacki sportowiec Felix Baumgartner. Największą rozpoznawalność przyniosło mu wykonywanie niebezpiecznych akrobacji. Niestety zamiłowanie do ekstremalnych sportów sprawiło, że odszedł przedwcześnie. Baumgartner zginął we Włoszech w wyniku wypadku na paralotni. Co dokładnie było przyczyną wypadku? Niespełna trzy miesiące po tych wydarzeniach austriacka prokuratura ustaliła szczegóły.

Ustalono przyczynę śmierci Baumgartnera. "Błąd ludzki"

"Raport techniczny, który właśnie został przedstawiony, sugeruje, że do śmiertelnego wypadku w lipcu przyczynił się błąd ludzki. Według raportu, Baumgartner wpadł w spiralę nurkową podczas lotu na paralotni z napędem. Wbrew spekulacjom, paralotnia sportowca nie była wadliwa, ogłosił prokurator generalny Raffaele Iannella" - napisał portal salzburg.orf.at.

Źródło cytuje także wypowiedź wspomnianej Iannelli. - Wypadek był spowodowany wyłącznie błędem ludzkim. Paralotnia była w idealnym stanie i nie miała żadnych usterek - powiedziała.

Felix Baumgartner przeszedł do historii ludzkości blisko 13 lat temu. Dokładnie 14 października 2012 roku wykonał skok ze stratosfery z wysokości 38 969,4 metrów. Wyczyn miał miejsce w ramach przedsięwzięcia Red Bull Stratos. Austriak pobił tym samym trzy rekordy - najwyższy lot załogowy balonem, najwyższy skok spadochronowy oraz największa prędkość swobodnego lotu.

Rekord wysokości skoku przetrwał nieco ponad dwa lata. 24 października 2014 r. pobił go 57-letni Alan Eustace, nie używając przy tym specjalnej kapsuły.