Tyle pieniędzy ma Pudzianowski. "Sport to tylko moje hobby"

Mariusz Pudzianowski to sześciokrotny mistrz Europy Strongman i pięciokrotny mistrz świata Strongman. Od kilkunastu lat angażuje się w rozwój polskiej sceny MMA. Ostatnią walkę stoczył w kwietniu 2025 roku - przegrał wtedy z Eddiem Hallem.

Tyle pieniędzy ma Pudzian. Ta kwota robi wrażenie

Pudzianowski zarabia nie tylko na sporcie, bo prowadzi też liczne interesy. Jest właścicielem firmy transportowej oraz domu weselnego. Portal therichest.com już kilkanaście lat temu szacował majątek Pudzianowskiego na 8 milionów dolarów - można się spodziewać, że od tego czasu sportowiec tylko pomnożył tę kwotę.

On sam nie lubi zbytnio mówić o pieniądzach. - Twardo stąpam po ziemi, pracuję na własny rachunek, a każda z moich działalności świetnie sobie radzi - mówił w rozmowie ze Sport.pl w 2021 roku. - Wszystko sobie tak poukładałem, tak zdywersyfikowałem portfel, żeby zawsze coś mi skapywało, jak pociągnę za któryś sznurek - dodawał. - Sport to tylko moje hobby, odskocznia od życia codziennego. Cały czas ciężko pracuję na swój rachunek, a transport to specyficzna działalność gospodarcza. Ciągle wychodzą jakieś niespodzianki. Jak nie na drodze, to na rozładunku. I tak w kółko - przyznawał szczerze.

Pudzianowski nie boi się ryzyka związanego z inwestycjami, ale zachowuje umiar. - Jeżeli mam przykładowo 5 mln na koncie, nie zaryzykuję "piątką". "Dwójką" zaryzykuję. Dwa miliony wydam, ale więcej nie zaryzykuję. Gdyby ktoś mi powiedział: "włożysz 5 milionów, wyjmiesz 25", to ja dziękuję, nie. Wystarczy mi tyle, co mam. Nie jestem w stanie tego skonsumować. Normalnie, godnie żyjąc, nie jestem w stanie przejeść tego wszystkiego, co mam - cytuje jego wypowiedź Przegląd Sportowy Onet.

Czy Pudzianowski skupi się już tylko na rozwijaniu swoich interesów? Kilka miesięcy temu odniósł się do plotek dotyczących jego powrotu do MMA - i była to dość jasna deklaracja.