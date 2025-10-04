Szaleństwo Klaudii Zwolińskiej! Trzeci medal na mistrzostwach świata!

Wszyscy zbieraliśmy szczęki z podłogi po wyczynach Zwolińskiej w Penrith w Australii. Polka przygotowała na tegoroczne mistrzostwa świata formę życia i osiągnęła znacznie więcej, niż mogliśmy się spodziewać. O ile bowiem złoto w slalomie kategorii K-1 jeszcze nie jest aż tak gigantyczną sensacją, Klaudia to w końcu wicemistrzyni olimpijska z Paryża, tak drugi triumf w kategorii C1 to już była niespodzianka nad niespodzianki. Jak się okazało, to wciąż nie koniec.

W sobotni poranek 4 października (czasu polskiego) Zwolińska zdobyła swój trzeci medal na mistrzostwach świata! Tym razem brązowy w kategorii kayak cross. Nasza reprezentantka jeszcze nigdy nie wywalczyła żadnego krążka w tej konkurencji, ale tym razem w doskonałym stylu awansowała do czteroosobowego finału. Tam stoczyła wspaniałą walkę z dwiema Franuzkami Angele Hug i Camille Prigent, a także z Hiszpanką Maialen Chorraut. Ostatecznie wyprzedziła tę ostatnią i zgarnęła swój trzeci medal w Penrith!