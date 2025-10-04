Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Szaleństwo Klaudii Zwolińskiej! Trzeci medal na mistrzostwach świata!
Kosmiczne mistrzostwa świata w wykonaniu Klaudii Zwolińskiej! Nasza wicemistrzyni olimpijska w kajakarstwie górskim zdobyła swój trzeci medal na światowym czempionacie w australijskim Penrith! Po dwóch złotych medalach w kategoriach K-1 i C1, Polka dorzuciła do swego dorobku brąz z kayak crossie. To jej pierwszy w karierze medal w tej konkurencji.
Klaudia Zwolińska
fot. Screen: https://x.com/PlanetCanoe/status/1974349830190190730

Wszyscy zbieraliśmy szczęki z podłogi po wyczynach Zwolińskiej w Penrith w Australii. Polka przygotowała na tegoroczne mistrzostwa świata formę życia i osiągnęła znacznie więcej, niż mogliśmy się spodziewać. O ile bowiem złoto w slalomie kategorii K-1 jeszcze nie jest aż tak gigantyczną sensacją, Klaudia to w końcu wicemistrzyni olimpijska z Paryża, tak drugi triumf w kategorii C1 to już była niespodzianka nad niespodzianki. Jak się okazało, to wciąż nie koniec.

Zobacz wideo Kacper Urbański najgorszy na boisku. Czy odrodzi się w Legii? Kosecki: Dajcie mu czas! Z tym talentem w końcu odpali

W sobotni poranek 4 października (czasu polskiego) Zwolińska zdobyła swój trzeci medal na mistrzostwach świata! Tym razem brązowy w kategorii kayak cross. Nasza reprezentantka jeszcze nigdy nie wywalczyła żadnego krążka w tej konkurencji, ale tym razem w doskonałym stylu awansowała do czteroosobowego finału. Tam stoczyła wspaniałą walkę z dwiema Franuzkami Angele Hug i Camille Prigent, a także z Hiszpanką Maialen Chorraut. Ostatecznie wyprzedziła tę ostatnią i zgarnęła swój trzeci medal w Penrith!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik