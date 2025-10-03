Zwolińska zdobyła drugie złoto! A potem wypaliła przed kamerą

Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, dokonuje cudów na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w Penrith (przedmieścia Sydney). Kilka dni temu zdobyła złoty medal w konkurencji C-1, niebędącej jej specjalnością. A w piątek dołożyła do tego zwycięstwo w konkurencji K-1, tej samej, w której wywalczyła krążek na igrzyskach. Wcześniej nie dokonał tego żaden inny reprezentant Polski.

Klaudia Zwolińska z drugim złotem mistrzostw świata. "Jestem zszokowana"

Niedługo po swoim wielkim sukcesie 26-latka udzieliła wywiadu. - Jestem bardzo szczęśliwa. Jesteśmy w Australii, a Jessica Fox (dwukrotna złota, srebrna i dwukrotna brązowa medalistka igrzysk olimpijskich, wielokrotna mistrzyni świata - red.) zawsze była moją inspiracją. Ona też to osiągnęła (złoto w C-1 i K-1 na jednych MŚ - red.), zawsze ją śledziłam. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, co czuję. Jestem z siebie bardzo dumna i zszokowana. Nie wiem, jak tego dokonałam - powiedziała, a jej wywiad transmitował Polsat Sport.

- Miałam wiele motywacji od Tokio, gdy byłam poza podium. Myślałam o tym, co muszę zrobić, aby być najlepszą na świecie. A teraz to widzę - dodała. Po czym podziękowała rodakom. - Jestem taka szczęśliwa, nie wiem, co powiedzieć. O mój Boże, dziękuję wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki. Bardzo dziękuję obecnym tu polskim kibicom - oznajmiła.

Klaudia Zwolińska zdobędzie jeszcze jeden medal mistrzostw świata? "Idę po to"

Polka może wrócić z mistrzostw świata z jeszcze bardziej okazałym dorobkiem. W sobotę czeka ją bowiem kolejny start. - To będzie bardzo trudny czas dla mnie. Dwie kategorie, a jutro jeszcze cross. Nadal mam szanse, więc idę po to - zapowiedziała.

W przeszłości Klaudia Zwolińska zdobyła dwa brązowe medale mistrzostw świata: w 2022 r. w Augsburgu w konkurencji K-1x3, a rok później w Lee Valley w konkurencji K-1.