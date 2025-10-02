Sanja Vukasinović na co dzień uprawia strzelectwo sportowe. W przeszłości zdobyła nawet brązowy medal na Igrzyskach Wojskowych w Wuhan w 2019 r. oraz zajęła czwarte miejsce na igrzyskach europejskich w Mińsku. Kibice mogli ją też oglądać na igrzyskach olimpijskich w Tokio, gdzie jej najlepszym wynikiem było 25. miejsce w strzelaniu z karabinu z 50 m z trzech pozycji. Choć jej dyscyplina nie cieszy się wielką popularnością, Serbka zyskała spory rozgłos, zwłaszcza w u siebie w kraju.

Sanja Vukasinović wstawiła wymowne zdjęcia. To świadczy tylko o jednym. Kibice składają gratulacje

Wszystko dzięki wyjątkowej urodzie i dużej aktywności w mediach społecznościowych. Na Instagramie Vukasinović zgromadziła blisko 10 tys. obserwujących. Często publikuje tam zdjęcia nie tylko z treningów, ale też licznych podróży, eksponując przy tym swoje wdzięki. Nic więc dziwnego, że zyskała sobie licznych fanów. Tym razem podzieliła się z nimi niezwykle ważnym momentem w swoim życiu.

W środę opublikowała serię fotografii, na których pozuje wspólnie ze swoim mężem. Widać u niej dość wyraźny "brzuszek", w ręku trzyma zaś zdjęcia rentgenowskie. Od razu można się więc domyśleć, że obecnie jest w ciąży. - Luty 2026 r. będzie magiczny - napisała, zapewne wskazując termin porodu.

W komentarzach pod postem natychmiast posypały się liczne gratulacje dla obojga przyszłych rodziców. A kim właściwie jest mężczyzna na zdjęciu, a więc ojciec dziecka? To inny znany sportowiec - Istvan Peni. 28-latek także uprawia strzelectwo sportowe, tyle że w zawodach międzynarodowych reprezentuje Węgry. W trakcie swojej kariery trzykrotnie brał udział w igrzyskach olimpijskich - w Rio de Janeiro, Tokio i Paryżu. W Japonii udało mu się zająć nawet bardzo wysokie piąte miejsce w jednej z konkurencji. Para wzięła ślub w 2024 r. i - jak widać - tworzy bardzo udany związek.