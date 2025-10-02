TVP pokaże wydarzenie, które elektryzuje całą Polskę. Dogadali się

Gala Mistrzów Sportu od lat rozpala emocje milionów Polaków. To właśnie w jej trakcie rozdawane są statuetki dla 10 najlepszych sportowców w danym roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Wyniki nie raz wzbudzały liczne kontrowersje i prowokowały kibiców do dyskusji. Tym razem w związku z tym wydarzeniem dojedzie do jednej istotnej zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy sędziowie powinni być karani za złe decyzje? Kosecki: Dla nich już największą karą jest hejt w Internecie

Gala Mistrzów Sportu po ośmiu latach znowu w TVP! "Wspaniały jubileusz"

Transmisję gali przeprowadzi Telewizja Polska. List intencyjny w tej sprawie podpisali Tomasz Sygut, dyrektor generalny TVP oraz Aleksander Kutela, prezes Ringier Axel Springer Polska, o czym publiczny nadawca poinformował w czwartek w specjalnym komunikacie. - Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" zawsze był związany z Telewizją Polską, dlatego postawiłem sobie za punkt honoru, by to wspaniałe wydarzenie wróciło do domu. Moment jest wyjątkowy, bowiem Plebiscyt obchodzi wspaniały jubileusz 100-lecia. Kamery TVP przez dziesięciolecia towarzyszyły polskim sportowcom, kiedy osiągali swoje największe sukcesy. Realizacja Gali Mistrzów Sportu to dla nas ogromne wyróżnienie. Dołożymy wszelkich starań, by nadać temu wydarzeniu należną mu rangę - powiedział Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.

W poprzednich ośmiu latach Galę Mistrzów Sportu transmitowała telewizja Polsat. Po raz ostatni na antenach TVP gościła zaś w roku 2017. Ta najbliższa odbędzie się 10 stycznia 2026 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Można ją będzie obejrzeć na kanałach TVP1 i TVP Sport oraz w internecie na stronie tvpsport.pl oraz na platformie TVP VOD.

Poza transmisją gali TVP zaangażuje się również w promocję plebiscytu, informując o nim w programach w najlepszym czasie antenowym oraz na swoich stronach internetowych. Głosowanie na najlepszego sportowca Polski rozpocznie się 13 listopada tego roku. W poprzedniej edycji główną nagrodę otrzymała mistrzyni olimpijska we wspinaczce - Aleksandra Mirosław. Wcześniej przez dwa lata z rzędu triumfowała Iga Świątek, a przed nią dwukrotnie wygrywał Robert Lewandowski.