Informatyk został mistrzem Europy w wyciskaniu! Oto ile podniósł

Bar to miasto na Ukrainie, w obwodzie winnickim. Właśnie tam mieszka Wadym Kwasiuk, który na co dzień jest nauczycielem informatyki w Liceum Adwokackim nr 1. Kwasiuk w ostatnich dniach dokonał coś, o czym rozpisują się ukraińskie media.

Informatyk wygrał mistrzostwa Europy w wyciskaniu. Oto ile podniósł

Wadym Kwasiuk wziął udział w mistrzostwach Europy w wyciskaniu sztangi leżąc (to ćwiczenie siłowe, które wykonuje się je, leżąc na płaskiej ławce ze stopami opartymi na podłożu i podnosząc sztangę nachwytem). Rozgrywane one były na Malcie.

Kwasiuk spisał się w nich znakomicie i wywalczył złoty medal. W dodatku miał świetny wynik, bo podniósł sztangę o wadze aż 302,5 kilogramów.

Rok temu na tych samych zawodach Kwasiuk wywalczył srebrny medal.

"Jego droga dowodzi, że nawet w małym miasteczku mogą narodzić się wielcy mistrzowie!" - czytamy na zhmerynka.online.

Ukraińcy mieli też inne powody do dumy. Maria Postupajło i Iwan Czuprynka, sportowcy z obwodu winnickiego też zdobyli złote medale na tych mistrzostwach Europy.

Cały czas najsilniejszym człowiekiem świata jest Amerykanin Jimmy Kolb. W lipcu ubiegłego roku podniósł aż 635,4 kilograma!

"Było to podczas zawodów Tri-Star Bash 2023 Międzynarodowego Stowarzyszenia Trójboju Siłowego (IPA) w Elizabethton, mieście w Stanach Zjednoczonych w stanie Tennesota. Były to zawody, w których zawodnicy mogli korzystać ze "wspomagaczy": np. specjalnych koszulek, które pomagają podczas wyciskania na ławce. Kolb miał też pas do podnoszenia oraz opaski na nadgarstkach" - pisał o tym Sport.pl.

Czas pokaże, czy Kolb jeszcze poprawi ten rekord świata.