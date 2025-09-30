Nie żyje reprezentant Polski. Miał 22 lata. "Nikt nie pomyślał, że to sygnał"

Piotr Gardocki był utalentowanym łucznikiem. Zdobywał medale mistrzostw Polski, reprezentował klub SNiS Błękitu Gruszowiec, a także Małopolskę oraz drużynę narodową. We wtorek portal limanowa.in, poinformował, że dwa dni wcześniej 22-latek odebrał sobie życie.

Tragiczna śmierć polskiego sportowca. "Nikt nie pomyślał, że to może być sygnał"

Jak relacjonowali dziennikarze, jeszcze w sobotę Gardocki pojawił się na treningu w klubie. Zaraz po nim mocnym uściskiem żegnał się z kolegami. Gdy wyszedł, okazało się, że pozostawił dla nich w kantorku drobne upominki. - Dopiero po czasie zaczynamy łączyć różne sytuacje, słowa, gesty. Wtedy nikt nie pomyślał, że to może być sygnał jakichś problemów. A dziś… brak nam słów. Żadne nie oddadzą tej niepowetowanej straty - mówił w rozmowie ze wspomnianym portalem klubowy trener Gardockiego - Marek Trzópek.

W odpowiedzi na tę tragedię klub z Gruszowca odwołał zajęcia oraz szuka wsparcia psychologicznego dla dzieci. Kondolencje na swojej stronie internetowej przekazał za to Polski Związek Łuczniczy. - Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 28 września odszedł Piotr Gardocki zawodnik SNiS Błękitu Gruszowiec. Piotr Gardocki był zawodnikiem kadry narodowej, medalistą Mistrzostw Polski w kategoriach junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior. Polski Związek Łuczniczy składa wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych osób. Pogrzeb odbędzie się w dniu 2 października o godzinie 11:00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej. Niech spoczywa w pokoju... - czytamy.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.