Choć rosyjscy sportowcy dalej są zawieszeni w startach w zdecydowanej większości międzynarodowych imprez sportowych, to coraz częściej mówi się o ich powrotach do poszczególnych dyscyplin. W tym roku reprezentanci Sbornej pod neutralną flagą wystąpili m.in. na mistrzostwach świata w pływaniu. Prawdziwym przełomem było też informacja, że Rosjanie mają mieć otwartą drogę do występu na zimowych igrzyskach paralimpijskich we Włoszech.

Rosja puka do świata sportu. "Zmęczone absurdem"

W ubiegłym tygodniu reprezentacja Rosji pojawiła się na Pucharze Świata w skokach na trampolinie. Jej zawodnicy co prawda występowali pod neutralną flagą, ale i tak byli jednymi z głównych aktorów na imprezie w Bułgarii. Zdobyli łącznie cztery medale w czterech różnych konkurencjach. Wyróżnić należało przede wszystkim Angelę Bladtsewą oraz Sofia Aljawę, które w rywalizacji indywidualnej wypadły lepiej od mistrzyni olimpijskiej z Paryża, Bryony Page.

Portal "sportbox.ru" jest zachwycony postawą rosyjskich akrobatów. A także podkreśla, że nie wszędzie widnieją oni jako "sportowcy neutralni". To znak słabnących sankcji wobec narodu, który ponad trzy lata temu doprowadził do wciąż trwającej wojny w Ukrainie.

"Co ciekawe, na oficjalnej stronie MKOl, gdzie pojawiły się finałowe wyniki, wszyscy nasi sportowcy zostali określeni jako zawodnicy z Rosji, a nie jako neutralni zawodnicy. Z tym, że zamiast naszej flagi, obok ich nazwisk widnieje biały prostokąt. Co więcej, na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Gimnastyki, obok rosyjskich zawodników widzimy skrót "RUS", chociaż po kliknięciu w ich nazwiska, ponownie są określani jako neutralni sportowcy. Nawet osoby odpowiedzialne są zdezorientowane i zmęczone absurdem sankcji wobec Rosji" - opowiadają Rosjanie.