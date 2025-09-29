Okryli się wieczną hańbą. To ich namówił Putin do głosowania za Rosją

Rosjanie i Białorusini są wykluczeni z wielu imprez sportowych (ci drudzy czasem mają obostrzenia, np. w piłce nożnej), co jest skutkiem rozpoczęcia w lutym 2022 r. pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Tyle że wraz z upływem czasu obaj agresorzy są dopuszczani do kolejnych wydarzeń - niedawno na ich powrót zgodził się Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC).

REKLAMA

Zobacz wideo Władymir Semirunnij z polskim obywatelstwem. Łyżwiarz będzie mógł reprezentować Polskę na igrzyskach w Mediolanie

Dlatego Rosjanie zostali dopuszczeni na igrzyska. Maczał w tym palce Władimir Putin

Przesądziło o tym głosowanie przeprowadzone podczas Walnego Zgromadzenia IPC w Seulu. - Wspólnie ciężko pracowaliśmy, aby osiągnąć ten wynik. Cały kraj nas wspierał - oznajmił Paweł Rożkow, prezes Rosyjskiego Komitetu Paraolimpijskiego (RPC), w programie "Gromko" na antenie stacji Match TV.

Następnie wskazał ojca tego sukcesu. - To zwycięstwo było możliwe przede wszystkim dzięki ogromnej pracy politycznej i dyplomatycznej prezydenta Rosji Władimira Putina - ogłosił. A kto jeszcze przyłożył do tego rękę? - (To było możliwe - red.) dzięki współpracy z krajami z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Właśnie te państwa poparły nas podczas pierwszego i drugiego głosowania - dodał.

Rosjanie i Białorusini mogą wystartować pod własnymi flagami na igrzyskach paralimpijskich. Jest jedno "ale"

W stolicy Korei Południowej najpierw członkowie IPC zagłosowali przeciwko wnioskowi o całkowite zawieszenie obu krajów (115 głosów przeciw, 55 za, 11 wstrzymujących się w przypadku Rosjan; 119 przeciw, 48 za i 9 wstrzymujących się w przypadku Białorusinów), a następnie oddano głosy ws. zniesienia częściowego zawieszenia Rosji (91 za, 77 przeciw, 8 wstrzymujących się) i Białorusi (103 za, 63 przeciw, 10 wstrzymujących się).

Sprawdź też: Andrzej Duda uratował nas od katastrofy. "Takich przypadków będzie więcej"

Ta decyzja oznacza, że rosyjskie i białoruskie reprezentacja oraz zawodnicy startujący w narodowych barwach mogą pojawić się na przyszłorocznych zimowych igrzyskach paralimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo (6-15 marca 2026). Choć najpewniej nie we wszystkich konkurencjach - przedstawiciele obu krajów-agresorów są wyłączeni z procesu kwalifikacyjnego przez FIS (narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, snowboarding), IBU (biathlon para) lub WPIH (hokej na lodzie para). Natomiast World Curling (curling na wózkach) zakończył już eliminacje.