Tą decyzją zszokowali świat. Rosja i Białoruś dopuszczone do igrzysk

Od ponad trzech i pół roku rosyjscy i białoruscy sportowcy są wykluczeni z większości rozgrywek i imprez sportowych z powodu zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku. Po takim czasie jednak pojawiają się pewne pęknięcia i nie brakuje głosów, żeby dopuszczać tamtejszych sportowców oraz drużyny do rywalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Adamek kończy karierę! "Chyba, że mnie żona z domu wypier***"

Rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli wziąć udział w igrzyskach paralimpijskich

Przy okazji ubiegłorocznych igrzysk paralimpijskich w Paryżu Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) zdecydował, że sportowcy z Rosji i Białorusi będą mogli występować, ale jedynie po spełnieniu szeregu wymagań i to pod neutralną flagą. To sprawiło, że do stolicy Francji trafiła garstka sportowców z obu tych krajów.

Teraz jednak IPC poszedł o wiele dalej, o czym poinformowano w sobotnim komunikacie. Podczas trwającego Walnego Zgromadzenia IPC w Seulu państwa członkowskie najpierw zagłosowały przeciwko wnioskowi o całkowite zawieszenie Ogólnopolskiego Komitetu Paralimpijskiego w Rosji (111 do 55, przy 11 wstrzymujących się). Następnie zagłosowały przeciwko wnioskowi o częściowe zawieszenie Ogólnopolskiego Komitetu Paralimpijskiego w Rosji (91 do 77, przy 8 wstrzymujących się). "To oznacza, że odzyskał pełne prawa i przywileje członkowskie" - czytamy w komunikacie.

Zobacz też: Tak trener Włochów nazwał Polaków przed meczem. Tego już nie cofnie

Podobne głosowanie zostało przeprowadzone ws. Białorusi, gdzie także było więcej głosów przeciwko wnioskowi o całkowite (119 przeciw, 48 za i 9 wstrzymujących się) oraz częściowe (103 za, 63 przeciw, 10 wstrzymujących się) zawieszenie.

Tym samym zakończyło się częściowe zawieszenie obu krajów, które trwało od września 2023 roku i sportowcy z Rosji i Białorusi będą mogli pod własną flagą wystąpić w zimowych igrzyskach paralimpijskich Mediolan-Cortina, które odbędą się od 6 do 15 marca 2026 roku.

Wyjątkiem jest tylko sześć dyscyplin, w których ważne licencje upoważniające do startu wydają międzynarodowe federacje: FIS (narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, snowboarding), IBU (biathlon para), WPIH (hokej na lodzie para) i World Curling (curling na wózkach). W tych dyscyplinach być może zabraknie sportowców z Rosji i Białorusi.