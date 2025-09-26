Tak! Tak! Tak! Polacy mistrzami świata! "Zdeklasowali"

Polska czwórka podwójna mężczyzn zdobyła brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. W jej składzie znaleźli się: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. Ostatnia dwójka wywalczyła również w maju złoty medal na mistrzostwach Europy. I właśnie odniosła kolejny, wielki sukces.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Polscy wioślarze zostali właśnie mistrzami świata! Kapitalne wieści

Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zostali właśnie mistrzami świata! Nasza dwójka podwójna spisała się doskonale już w przedbiegu. Następnie udowodniła klasę również w półfinale i nie dała żadnych szans rywalom podczas najważniejszego wyścigu. "Polacy od pierwszych metrów kontrolowali rywalizację i zdeklasowali konkurencję" - przekazał dziennikarz Łukasz Gagaska.

Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup ukończyli piątkowy wyścig z czasem 6:11:97. Na mecie wyprzedzili duet Serbów Martina Mackovica oraz Nikolaja Pimenova (+1,60). Trzecie miejsce w zawodach zajęli za to Philip Doyle i Fintan McCarthy z Irlandii (+3,16).

"Co za wyścig, co za przewaga naszej dwójki podwójnej! To był kapitalny występ!" - skwitował serwis Polskie Wiosła PZTW. Pogratulować naszym wioślarzom postanowił również minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. "To był świetny wyścig naszej dwójki podwójnej. Wielkie gratulacje" - oznajmił na portalu X.

To nasz drugi medal podczas mistrzostw świata w Szanghaju. Poprzedniego dnia czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Konrad Domański i Jakub Woźniak sięgnęła po brąz. Już w niedzielę czeka nas za to finałowy występ męskiej ósemki.