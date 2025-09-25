Nie żyje Oskar Frątczak. Reprezentant Polski miał 22 lata

Bardzo przykre informacje przekazał Ekobud Stal Kutno Baseball. Zespół poinformował o śmierci 22-letniego Oskara Frątczaka - reprezentanta Polski w baseballu.

Oskar Frątczak nie żyje. Miał 22 lata

"Z ogromnym smutkiem i bólem serca informujemy o śmierci naszego zawodnika, kolegi i przyjaciela – Oskara Frątczaka. Oskar był wielokrotnym mistrzem Polski oraz wielokrotnym reprezentantem kraju w baseball. Od najmłodszych lat związany z kutnowskim baseballem, zapisał się w historii naszego klubu jako niezwykle utalentowany sportowiec i wspaniały człowiek" - czytamy.

"Po dzielnej walce z chorobą odszedł od nas w wieku zaledwie 22 lat. Oprócz ogromnych sukcesów sportowych, Oskar zostanie w naszej pamięci jako osoba pełna życzliwości, uśmiechu i dobroci. Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi Oskara. Spoczywaj w pokoju" - poinformowano w komunikacie.

Klub poinformował w oddzielnym wpisie, iż pogrzeb śp. Oskara Frątczaka odbędzie się w sobotę o godz. 12:00 w kościele parafii Świętej Trójcy w Strzelcach (obok Kutna). "Podczas uroczystości pogrzebowych prowadzona będzie zbiórka do puszek na rzecz hospicjum w Kutnie" - poinformowano.

W związku z tą tragedią przełożono także pierwszy mecz finałowy Play-Off z KS Silesia Rybnik. Odbędzie się on w niedzielę o godz. 12:00 w Rybniku.