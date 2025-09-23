Kasparow się nie certoli. Tak nazwał to, co zrobił Radosław Sikorski

W przestrzeni powietrznej Polski w nocy z 9 na 10 września pojawiło się 21 rosyjskich dronów (część z nich została zestrzelona przez polskie oraz sojusznicze lotnictwo). To niepokojące wydarzenie było jedną z kwestii poruszonych podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Radosław Sikorski zwrócił się do Rosjan na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. "Tylko kłamstwa"

Tam przemówienie wygłosił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. I przywołał inne ostatnie przypadki naruszenia przez Rosjan przestrzeni powietrznej innych krajów. - W przeszłości przymykaliśmy oko na takie sytuacje, ale nie usłyszeliśmy żadnych przeprosin, tylko kłamstwa. Wraz z nasileniem ataków na Ukrainę, zdają się one stanowić wymowny komentarz do obietnicy "przejścia od konfrontacji do dialogu", złożonej przez Władimira Putina na Alasce. Te naruszenia budzą podejrzenia, ponieważ są eskalacją wojny hybrydowej, jaką Rosja prowadzi przeciwko Zachodowi od lat - mówił.

- Jesteśmy pokojowymi demokracjami, które starannie unikały aktywnego udziału w waszej próbie ponownego podbicia Ukrainy. Ale nie damy się zastraszyć. Mam tylko jedną prośbę do rosyjskiego rządu. Jeśli kolejny samolot lub pocisk wejdzie w naszą przestrzeń bez pozwolenia, celowo lub przez przypadek, i zostanie zestrzelony, a jego wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu później narzekać. Zostaliście ostrzeżeni. Dziękuję - tak Sikorski zakończył wystąpienie.

Garri Kasparow reaguje na wystąpienie Radosława Sikorskiego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ

Wystąpienie polskiego ministra skomentował w serwisie X rosyjski arcymistrz szachowy Garri Kasparow, zagorzały przeciwnik reżimu Putina. Oto co napisał: "Jak powiedział Truman (Harry, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1945-1953 - red.), on nie zsyła im piekła, on po prostu mówi prawdę, a oni uważają, że to piekło!".

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zostało zwołane na prośbę Estonii (jej przestrzeń powietrzną niedawno naruszyła Rosja) i odbyło się w poniedziałek 22 września w Nowym Jorku. Tam też ma miejsce 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ - w nim weźmie udział również prezydent Karol Nawrocki, który wygłosi przemówienie we wtorek, pierwszego dnia debaty generalnej.