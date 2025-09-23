Od momentu zaprzysiężenia na prezydenta Karol Nawrocki regularnie podróżuje i odwiedza przywódców innych państw. Nawrocki był już w Białym Domu u Donalda Trumpa, w Paryżu u Emmanuela Macrona, w Berlinie u Franka-Waltera Steinmeiera czy we Włoszech u premier Giorgii Meloni. Nawrocki pojawił się też na audiencji u papieża Leona XIV. Teraz prezydent Polski przebywa z żoną w Stanach Zjednoczonych, gdzie m.in. spotka się z tamtejszą Polonią. Nawrocki wziął też udział w specjalnej debacie podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Nawrocki pojawił się na nowojorskiej siłowni. "Takie ciężary to dla niego nic nowego"

Poza załatwianiem wszelakich spraw dla Polski prezydent Nawrocki nie zapomina o tym, by dbać o formę fizyczną. Fotoreporter "Faktu" dostrzegł Nawrockiego w poniedziałek po godz. 6:00 czasu lokalnego na jednej z siłowni w Nowym Jorku.

"Tym razem prezydent skupił się na górnych partiach mięśni. Zafundował sobie ostry trening, ale było widać, że takie ciężary to dla niego nic nowego. Pomiędzy kolejnymi seriami ćwiczeń pamiętał także o odpowiednim nawodnieniu. Wizyta prezydenta w siłowni nie spowodowała w niej wielkiego poruszenia. W przerwach prezydent rozmawiał z ochroną, która zachowywała się profesjonalnie i bardzo dyskretnie" - czytamy w artykule "Faktu".

Zdjęcia z obecności Nawrockiego na siłowni w Nowym Jorku od razu znalazły się w sieci i szybko stają się popularne, choćby na portalu X. "To jest najlepsza edukacja zdrowotna", "wolałbym, jakby trenował wystąpienie w ONZ", "nie ma ważniejszych spraw w kraju?", "lepiej by było, żeby poszedł na kurs dyplomatyczny" - czytamy w komentarzach internautów.

Nawrocki spotkał się z Tomaszem Adamkiem. "Fajny gościu"

Podczas wizyty w USA Nawrocki spotkał się z Tomaszem Adamkiem i zrobił sobie zdjęcie z pięściarzem w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown. Ostatnio gościem Adamka podczas gali FAME MMA był Daniel Nawrocki, a więc pasierb prezydenta. "Wizyta Prezydenta w amerykańskiej Częstochowie, zapraszamy ponownie" - napisał Adamek w mediach społecznościowych.

Jak wyglądało spotkanie Adamka z Nawrockim? - Fajny gościu, pogadaliśmy. Ja jestem prawicowy, prezydent też prawicowy, więc było wiadomo, że się dogadamy. To wszystko nie trwało długo. Pojechałem, bo dzwonił jeden znajomy spytać, czy nie mam ochoty się pojawić. Wziąłem żonę, to dwie godziny z hakiem drogi. Naprawdę wszystko działo się szybko, chociaż pogadaliśmy na boku. Mówił mi, że śledził moją karierę od lat i że jestem wojownikiem. To miłe - opowiadał Adamek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".