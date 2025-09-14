Nagła śmierć 23-letniej mistrzyni

Julia Marie Gaiser urodziła się w Południowym Tyrolu. Przeprowadziła się do Salzburga, aby trenować i studiować w tym mieście. Została trzykrotną mistrzynią Austrii (2023, 2024 i 2025). Ponadto, kilkukrotnie stawała na podium w zawodach na szczeblu krajowym. Ostatnie lata potwierdziły, że jest czołową łyżwiarką figurową w Austrii. Nie dziwi, że nagła śmierć zawodniczki wstrząsnęła jej rodakami.

Wypadek mistrzyni. Jest potwierdzenie

Gaiser zmarła 11 września. Jak poinformował "Blick", Austriaczka jechała ścieżką rowerową wzdłuż ruchliwej ulicy, gdy została potrącona przez ciężarówkę skręcającą w prawo. Pomimo natychmiastowej reanimacji, zmarła na miejscu. Kierowca nie zauważył kobiety. Został poddany badaniu alkomatem, które nie wykazało obecności alkoholu w wydychanym powietrzu.

"Z wielkim smutkiem i żalem musimy pożegnać Julię Marie Gaiser, która zmarła 11 września. Zmarła nagle, mając zaledwie 23 lata" - napisał klub Eis Team Salzburg.

"Poza sportem Julia była błyskotliwą osobą. Jej śmiech i błysk w oczach wypełniały każde pomieszczenie. Była nie tylko wybitną sportsmenką, ale także wzorem do naśladowania dla młodzieży. Z entuzjazmem i cierpliwością uczyła łyżwiarstwa figurowego na zajęciach dla dzieci" - dodano.

Wyjątkowe zdolności Gaiser

Jak podkreślają austriackie media, Gaiser była fenomenem. Chodzi głównie o fakt, że zaczęła jeździć na łyżwach stosunkowo późno.

Miała wówczas 8 lat, a większość dzieci zaczyna treningi w wieku 4-5 lat. Mimo to była w stanie osiągnąć świetne wyniki na arenie krajowej i reprezentować Austrię również w imprezach międzynarodowych.