Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Małysz wskazał najlepszego polskiego sportowca. Wielu może się zdziwić
Robert Lewandowski to bez wątpienia najlepszy polski sportowiec ostatnich lat. Poza nim można by wyróżnić oczywiście Igę Świątek, Roberta Kubicę czy choćby Mariusza Pudzianowskiego. Były skoczek, a obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz wskazał jednak kogoś zupełnie innego.
DLOKI
Fot. Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl

Robert Lewandowski rozpoczął niedawno czwarty sezon w barwach FC Barcelony. Poprzedni był dla niego zdecydowanie najlepszy, gdyż w 54 meczach strzelił aż 42 gole. Mimo że niedawno świętował 37. urodziny, to wciąż daje nam powody do radości. Ostatnio trafił przecież do siatki w spotkaniu el. mistrzostw świata z Finlandią. Była to dla niego 86 bramka w 160 starciu. Nie ma wątpliwości, że Lewandowski to nie tylko najlepszy piłkarz, ale według wielu kibiców również najlepszy polski sportowiec.

Zobacz wideo Kosecki "boiskowym" synem Urbana? "Miałem z nim wyjątkową relację w Legii"

Małysz wskazał najlepszego polskiego sportowca. Nie miał wątpliwości

Legendarny skoczek, a obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz był jednym z naszych najlepszych sportowców ostatnich lat. Portal Weszło przeprowadził z nim dość zabawną ankietę, w której 47-latek miał wskazać lepszego z podanych. Najpierw dostał do wyboru Wojciecha Kowalczyka i Tymoteusza Puchacza. Dał pierwszego. Kowalczyk czy Mariusz Pudzianowski? I tu zdaniem byłego skoczka wygrała legenda strongmanów.

Następnie Małysz wybrał Marcina Gortata, Bartosza Kurka oraz Igę Świątek. Nasza tenisistka zwyciężyła w starciu z Robertem Kubicą, natomiast potem nie było szans. "Mogę wybrać obie opcje?" - zapytał żartobliwie. Prezes PZN był lojalny i wybrał Kamila Stocha. Tuż po tym jednak zaskoczył, gdyż jego zdaniem najlepszym polskim sportowcem jest Bartosz Zmarzlik. Uważa, że jest on nawet lepszy od... Adama Małysza. Nie było jednak pytania o Roberta Lewandowskiego. 

 

Podobne zdanie ma również Tomasz Gollob, który twierdzi, że Zmarzlik po raz kolejny powinien wygrać plebiscyt "Przeglądu Sportowego". Ma jednak warunek. - Niech Bartek zgarnie kolejne mistrzostwo świata, a potem po raz kolejny zostanie najlepszym sportowcem Polski. Zasługuje na to - oznajmił. Zmarzlikowi udało się zwyciężyć to trofeum w 2019 roku, kiedy pokonał m.in. Roberta Lewandowskiego i Pawła Fajdka.

A co dalej z samym Małyszem? Wielu fanów zastanawiało się, czy może, jako że zgodził się na występ w Wyścigu Legend na Stadionie Narodowym w Warszawie, wystąpi jeszcze w Rajdzie Dakar? - To są ogromne pieniądze i znalezienie budżetu na ten rajd graniczy z cudem. Wiem, ile mam lat i nie jest łatwo mi znaleźć sponsorów - wyznał, potwierdzając, że na pewno nie wróci już za kierownicę

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: