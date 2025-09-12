"Wielki Bu" zatrzymany przez policję! Oto zarzuty prokuratury

Patryk M., pseud. "Wielki Bu", to zawodnik federacji freakfightowych. Brał udział m.in. w galach Clout MMA i Prime Show MMA. Miał też walczyć na gali organizacji Fame, ale wypadł z karty walk gali Fame 22 z powodu kontuzji. Uczestniczył też w turniejach walk na gołe pięści. Policja poszukiwała go w związku z podejrzeniami o popełnienie szeregu przestępstw.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski przygasa? Żelazny: W meczach kadry on po prostu nie mógł więcej

"Wielki Bu" zatrzymany w Niemczech

Informację o zatrzymaniu "Wielkiego Bu" podała w mediach społecznościowych Polska Policja. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przy współpracy z niemiecką policją namierzyli i zatrzymali go na lotnisku w Hamburgu, kiedy szykował się do wylotu na Półwysep Arabski, konkretnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Policja potwierdziła w piątek po południu, że udało się jej aresztować "Wielkiego Bu".

Mężczyzna został zatrzymany w związku z zarzutami dotyczącymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu narkotykami i kradzieży aut. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Lublinie.

Zobacz też: Polacy szukają ucieczki. Oto warunki, w jakich mieszkają w Manili

"Dzisiaj o godz. 14:10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP i współpracy z niemiecką policją. Do zatrzymania doszło na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - czytamy w komunikacie Polskiej Policji w mediach społecznościowych.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy "Wielki Bu" był głównie w Dubaju, publikował stamtąd w sieci wiele zdjęć.

"Wielki Bu" w przeszłości był skazywany m.in. za porwanie. Przekonywał, że został potraktowany przez sąd i śledczych niesprawiedliwie, ale i tak odsiedział karę pozbawienia wolności. Był też łączony przez prokuraturę z gangiem sutenerów.

Rozpoznawalność przyniosły mu freak fighty, ale urosła ona w tym roku jeszcze bardziej w trakcie kampanii do wyborów prezydenckich ze względu na dobrą relację z Karolem Nawrockim.