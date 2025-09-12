Nie żyje "prawdziwa legenda" Rosji. "Łączymy się z Wami w żałobie"

Andriej Czemierkin mógł się pochwalić niezwykle bogatą karierą w podnoszeniu ciężarów. Nie dość, że był multimedalistą mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy, to sięgnął po dwa krążki na igrzyskach olimpijskich. Poza złotem zdobytym w Atlancie miał w gablocie brąz z Sydney. Mało tego, ustanowił aż siedem razy rekord świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Telenowela z transferem Puchacza. Żelazny: On chce się bawić w bycie influencerem

Nie żyje Andriej Czemerkin. Złoty medalista olimpijski miał 53 lata

Rosyjska Federacja Podnoszenia Ciężarów poinformowała w piątek rano, że Andriej Czemerkin zmarł w wieku 53 lat. "Nieodwracalna strata dla całego świata podnoszenia ciężarów. Dzisiaj odszedł Zasłużony Mistrz Sportu Rosji, mistrz olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata, Europy oraz krajowych zawodów rosyjskich, ośmiokrotny rekordzista świata - Andriej Iwanowicz Czemerkin. Człowiek epoki, prawdziwa legenda" - podsumowano.

"Rosyjska Federacja Podnoszenia Ciężarów składa szczere kondolencje rodzinie i przyjaciołom Andrieja Iwanowicza. Łączymy się z Wami w żałobie" - czytamy w oświadczeniu na oficjalnej stronie internetowej związku.

Jeszcze niedawno w samych superlatywach rozpisywał się o nim portal iwf.sport. "Rosja jest 'naturalnym' następcą starożytnego bytu politycznego i pozostała wierna tradycji. Jednym z jej najwybitniejszych przedstawicieli był Andriej Czemerkin, prawdopodobnie jedna z największych gwiazd wagi superciężkiej lat 90." - przekazano.

Rosjanin miał imponujące rekordy życiowe: 202,5 kg w rwaniu, 262,5 kg w podrzucie oraz 462,5 kg w dwuboju. Aż trudno sobie wyobrazić, jaką posiadał siłę.