A jednak! Wielka impreza w Polsce. Tego jeszcze nie było

Na pierwszy duży turniej darta zorganizowany przez PDC fani tego sportu musieli czekać do 2023 roku, a były to zawody Poland Darts Masters, które weszły w skład cyklu World Series of Darts. Federacja zorganizowała je na warszawskim Torwarze i prędko dostrzegła swój błąd w tej decyzji. Bilety rozeszły się w mgnieniu oka, dlatego kolejne dwie edycje odbyły się na znacznie większej PreZero Arenie w Gliwicach. Tam ponownie na trybunach zasiadło mnóstwo fanów rzutek. A przecież World Series of Darts, chociaż są mocno obsadzonymi zawodami, to mają charakter turnieju towarzyskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Kosecki: Jesteśmy świadkami początku końca

European Tour pierwszy raz w Polsce

Pod względem prestiżu zawodów, te biorące udział w serii European Tour klasyfikują się znacznie wyżej. W czwartek federacja PDC ogłosiła, że w przyszłym sezonie po raz pierwszy jeden z turniejów tego cyklu zostanie zorganizowany w Polsce.

Za lokalizację turnieju obrano centrum kongresowe EXPO w Krakowie. Zawody rozpoczną przyszłoroczny sezon European Tour i odbędą się w dniach 20-22 lutego. Dzień przed ich rozpoczęciem przeprowadzone zostaną także kwalifikacje dla zawodników gospodarzy. Turniej będzie nosił nazwę Poland Darts Open. Cykl European Tour w 2026 roku zadebiutuje także na Słowacji w dniach 19-21 czerwca.

- Rok 2025 był ogromnym rokiem w cyklu PDC i z niecierpliwością czekamy, aby kontynuował ten rozwój w przyszłym roku wraz z rozszerzeniem European Tour, w tym dodaniem dwóch nowych lokalizacji w Polsce i na Słowacji. To niezwykle ekscytujący czas dla naszego sportu i cieszymy się, że w 2026 roku będziemy mogli zapewnić jeszcze więcej możliwości wszystkim zawodnikom rywalizującym w PDC - powiedział dyrektor generalny PDC, Matt Porter, cytowany przez portal Łączy Nas Dart.

Zawody serii European Tour skupiają w sobie najlepszych zawodników na świecie. W 2025 roku turnieje tego cyklu wygrywali m.in. tacy darterzy jak aktualny mistrz świata Luke Littler, lider rankingu Order of Merit Luke Humphries czy legendarny trzykrotny mistrz globu Michael van Gerwen.