A jednak! Wielka impreza w Polsce. Tego jeszcze nie było

Na pierwszy duży turniej darta zorganizowany przez PDC fani tego sportu musieli czekać do 2023 roku, a były to zawody Poland Darts Masters, które weszły w skład cyklu World Series of Darts. Federacja zorganizowała je na warszawskim Torwarze i prędko dostrzegła swój błąd w tej decyzji. Bilety rozeszły się w mgnieniu oka, dlatego kolejne dwie edycje odbyły się na znacznie większej PreZero Arenie w Gliwicach. Tam ponownie na trybunach zasiadło mnóstwo fanów rzutek. A przecież World Series of Darts, chociaż są mocno obsadzonymi zawodami, to mają charakter turnieju towarzyskiego.
Pod względem prestiżu zawodów, te biorące udział w serii European Tour klasyfikują się znacznie wyżej. W czwartek federacja PDC ogłosiła, że w przyszłym sezonie po raz pierwszy jeden z turniejów tego cyklu zostanie zorganizowany w Polsce.
Za lokalizację turnieju obrano centrum kongresowe EXPO w Krakowie. Zawody rozpoczną przyszłoroczny sezon European Tour i odbędą się w dniach 20-22 lutego. Dzień przed ich rozpoczęciem przeprowadzone zostaną także kwalifikacje dla zawodników gospodarzy. Turniej będzie nosił nazwę Poland Darts Open. Cykl European Tour w 2026 roku zadebiutuje także na Słowacji w dniach 19-21 czerwca.
- Rok 2025 był ogromnym rokiem w cyklu PDC i z niecierpliwością czekamy, aby kontynuował ten rozwój w przyszłym roku wraz z rozszerzeniem European Tour, w tym dodaniem dwóch nowych lokalizacji w Polsce i na Słowacji. To niezwykle ekscytujący czas dla naszego sportu i cieszymy się, że w 2026 roku będziemy mogli zapewnić jeszcze więcej możliwości wszystkim zawodnikom rywalizującym w PDC - powiedział dyrektor generalny PDC, Matt Porter, cytowany przez portal Łączy Nas Dart.
Zawody serii European Tour skupiają w sobie najlepszych zawodników na świecie. W 2025 roku turnieje tego cyklu wygrywali m.in. tacy darterzy jak aktualny mistrz świata Luke Littler, lider rankingu Order of Merit Luke Humphries czy legendarny trzykrotny mistrz globu Michael van Gerwen.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!