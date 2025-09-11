Wielki talent wypiął się na Rosję. Na kilka miesięcy przed IO

Już w przyszłym roku od 6 do 22 lutego odbędą się kolejne zimowe igrzyska olimpijskie. Tym razem najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki ze sportów zimowych zgromadzą się w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. Wiadomo, że przed tą imprezą poważnego osłabienia doznała Rosja. Porzucił ją utalentowany sportowiec.

Rosja traci talent. Zmienił obywatelstwo

"Były rosyjski łyżwiarz figurowy Nikita Wołodin oficjalnie przyjął obywatelstwo niemieckie. Teraz 26-letni sportowiec i jego partnerka Minerva Fabienne Hase będą mogli wystartować na Igrzyskach Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Decyzja o naturalizacji zapadła pod koniec sierpnia, a przygotowania do tego kroku zajęły łyżwiarzowi prawie rok" - napisał profil news.sportbox.ru

Niemiecka Federacja Łyżwiarstwa Figurowego potwierdziła, że Wołodin otrzymał już niemiecki paszport i będzie mógł reprezentować tamtejszą kadrę narodową. Jak na sprawę zapatruje się sam zawodnik?

- Dla mnie osobiście naturalizacja znaczy bardzo wiele. Teraz mam drugi dom i będziemy mogli reprezentować Niemcy na nadchodzących igrzyskach olimpijskich - powiedział łyżwiarz, cytowany przez powyższe źródło, które jednocześnie dodaje, że Wołodin w drodze po obywatelstwo musiał dwukrotnie zdać test językowy z niemieckiego, a także egzamin z życia w kraju. Musiał poznać zagadnienia z zakresu polityki, historii i tradycji Niemiec.

Wołodin to mistrz Rosji juniorów, zdobył także mistrzostwo Europy, dzięki połączeniu sił z Minervą Fabienne Hase. Jak na zmianę obywatelstwa Wołodina zareagowano w Rosji? O dziwo ze zrozumieniem.

- Trudno tu oceniać sportowca. Zmienia obywatelstwo nie z powodów politycznych, ale dlatego, że chce się rozwijać. Trudno utrzymać sportowca w takiej sytuacji. Wielu odchodzi, bo nie mogą znaleźć partnera lub warunków do rozwoju. Pierwsze numery nie odchodzą, ale w parach i tańcach zawsze były trudności — powiedziała Swietłana Żurowa, deputowana Dumy Państwowej i mistrzyni olimpijska, w wywiadzie udzielonym R-Sport.

