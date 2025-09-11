Wielki talent wypiął się na Rosję. Na kilka miesięcy przed IO

Już w przyszłym roku od 6 do 22 lutego odbędą się kolejne zimowe igrzyska olimpijskie. Tym razem najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki ze sportów zimowych zgromadzą się w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. Wiadomo, że przed tą imprezą poważnego osłabienia doznała Rosja. Porzucił ją utalentowany sportowiec.
"Były rosyjski łyżwiarz figurowy Nikita Wołodin oficjalnie przyjął obywatelstwo niemieckie. Teraz 26-letni sportowiec i jego partnerka Minerva Fabienne Hase będą mogli wystartować na Igrzyskach Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Decyzja o naturalizacji zapadła pod koniec sierpnia, a przygotowania do tego kroku zajęły łyżwiarzowi prawie rok" - napisał profil news.sportbox.ru
Niemiecka Federacja Łyżwiarstwa Figurowego potwierdziła, że Wołodin otrzymał już niemiecki paszport i będzie mógł reprezentować tamtejszą kadrę narodową. Jak na sprawę zapatruje się sam zawodnik?
- Dla mnie osobiście naturalizacja znaczy bardzo wiele. Teraz mam drugi dom i będziemy mogli reprezentować Niemcy na nadchodzących igrzyskach olimpijskich - powiedział łyżwiarz, cytowany przez powyższe źródło, które jednocześnie dodaje, że Wołodin w drodze po obywatelstwo musiał dwukrotnie zdać test językowy z niemieckiego, a także egzamin z życia w kraju. Musiał poznać zagadnienia z zakresu polityki, historii i tradycji Niemiec.
Wołodin to mistrz Rosji juniorów, zdobył także mistrzostwo Europy, dzięki połączeniu sił z Minervą Fabienne Hase. Jak na zmianę obywatelstwa Wołodina zareagowano w Rosji? O dziwo ze zrozumieniem.
- Trudno tu oceniać sportowca. Zmienia obywatelstwo nie z powodów politycznych, ale dlatego, że chce się rozwijać. Trudno utrzymać sportowca w takiej sytuacji. Wielu odchodzi, bo nie mogą znaleźć partnera lub warunków do rozwoju. Pierwsze numery nie odchodzą, ale w parach i tańcach zawsze były trudności — powiedziała Swietłana Żurowa, deputowana Dumy Państwowej i mistrzyni olimpijska, w wywiadzie udzielonym R-Sport.
