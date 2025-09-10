Już od samego początku kampanii prezydenckiej obywatele mogli się przekonać, że Karol Nawrocki jest wielkim fanem sportu. Nawrocki kibicuje Lechii Gdańsk, a dawniej brał udział w ustawkach między pseudokibicami różnych drużyn - choć sam prezydent określał je "szlachetnymi walkami wręcz". Nawrocki pozostaje też dużym fanem boksu. W 2020 r. Nawrocki miał walczyć z Mariuszem Wachem podczas gali charytatywnej. Zebrane środki miały być przeznaczone na Dziecięcy Oddział Szpitala Onkologicznego w Gdańsku. Ostatecznie do tego pojedynku nie doszło.

Na świecie piszą o treningu Karola Nawrockiego. "To robi wrażenie"

Profil "Visegrad 24" (który określa się fanklubem Grupy Wyszehradzkiej i Donalda Trumpa, obserwuje go 1,4 mln osób na X-ie) opublikował na portalu X wideo z treningu prezydenta Nawrockiego na siłowni. "Prezydent Polski opublikował swój plan treningów na siłowni" - czytamy w poście. Ten film spotkał się z licznymi komentarzami internautów.

"To robi wrażenie", "chciałbym zobaczyć, jak walczy z Władimirem Putinem o drony", "nie możesz bronić państwa, jeżeli sam się nie obronisz", "super widzieć, że liderzy dają przykład", "Polska ma prezydenta, który jest w dobrej formie, fajnie" - czytamy pod wpisem "Visegrad 24".

Były też mniej przychylne komentarze. "Nie ma nic innego do roboty?", "byłoby dobrze, jakby się nauczył zestrzeliwać rosyjskie drony", "to nie jest dobry pomysł, przypomina mi filmy Putina, jak pokazuje techniki judo" - dodają internauci.

Wcześniej na nagranie Nawrockiego reagowali zawodnicy MMA, pisząc przeróżne komentarze. "To jest też mój prezydent" - pisał Chorwat Roberto Soldić (były mistrz KSW, ostatnio walczył na gali FAME MMA z Tomaszem Adamkiem). "Polska" - to treść komentarza od Marcina Wrzoska, byłego zawodnika KSW.

Nawrocki zareagował po atakach rosyjskich dronów. "Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem"

W ostatnich godzinach Nawrocki zabierał głos po tym, jak 19 razy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Prezydent rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem, a także konfrontował się z premierem Donaldem Tuskiem.

"Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W BBN niebawem poprowadzę odprawę, na którą przybędzie szef rządu. Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania" - napisał Nawrocki na portalu X.

