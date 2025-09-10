Ukrainka obrażała Polskę i Polaków. Tak zareagowała na atak dronów

W nocy z wtorku na środę Rosja zaatakowała Ukrainę dronami, a 19 razy doszło do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej. Kreml wprost uważa, że bezzałogowce zestrzelone w Polsce nie należały do Rosji i proponuje konsultacje naszym władzom w tej sprawie. Polska uruchomiła już art. 4 NATO, zgodnie z którym "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron". Cały czas spływają do nas nowe informacje.

Ukrainka obraziła Polaków. Teraz reaguje na atak dronami

Na atak dronami w polskiej przestrzeni powietrznej zareagowała Włada Nikołczenko, która do tej pory reprezentowała Ukrainę w gimnastyce. "Jeśli coś poszło nie tak na tym świecie, oczywiście przepraszam" - napisała krótko Nikołczenko.

Wcześniej gimnastyczka wzięła udział w X Jubileuszowym Międzynarodowym Turnieju w Gimnastyce Artystycznej "Warszawska Jesień 2023". Gdy Ukrainka spóźniła się na samolot, to opublikowała wpis, w którym uderzyła w Polaków. "Zrujnowany nastrój z samego rana. Nienawidzę tego kraju, a zwłaszcza ludzi, którzy tu mieszkają. Jestem tu tylko dlatego, bo zamknęli lotnisko na Ukrainie" - przekazała zawodniczka poprzez Instagrama.

Później Ukraińska Federacja Gimnastyczna wyrzuciła Nikołczenko z kadry. - Publiczny, emocjonalny przekaz, na który pozwoliła sobie była członkini kadry narodowej, jest szkodliwy dla naszego kraju i wręcz nie do przyjęcia - przekazał Matwiej Bidny, minister sportu i młodzieży Ukrainy.

Nikołczenko przeprosiła za swój wpis w kierunku Polaków i wytłumaczyła, że nie kontrolowała swoich emocji. "Doznałam załamania psychicznego... Przy każdym konflikcie, nawet tym nieziemskim, z powodu wojny w moim kraju pojawia się stres, który bez mojej zgody wypływa ze mnie w tak agresywny sposób. To była emocja sytuacyjna, której żałuję, nie chciałam nikogo urazić. Proszę, nie bierzcie tego do siebie. Nie mówiłam tego ja, ale emocje we mnie. Przepraszam" - ogłosiła gimnastyczka.

Procedury w Polsce zadziałały. Tusk ogłosił. "Nie ma powodu do paniki"

Premier Donald Tusk przekazał podczas porannej konferencji prasowej, że procedury związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej zadziałały prawidłowo. - Musimy się przygotowywać na różne scenariusze, ale nie ma powodu do paniki. Życie będzie toczyło się normalnie. Jeśli zajdzie potrzeba, będziemy wprowadzać odpowiednie środki. Proces decyzyjny przebiegał bez zarzutu - ogłosił Tusk.

