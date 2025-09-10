Powrót na stronę główną
Wicemistrzyni olimpijska zawieszona na lata! Oto powód
Raven Saunders znów się doigrała. Amerykańska kulomiotka i wicemistrzyni z igrzysk olimpijskich w Tokio właśnie została ukarana przez Amerykańską Agencję Antydopingową (USADA). Wszystko przez to, że lekkoatletka unikała kontroli antydopingowej. To nie pierwszy raz kiedy Raven Saunders zostaje ukarana za to samo przewinienie, ale tym razem zawieszenie jest bardzo dotkliwe - potrwa aż 30 miesięcy.
W 2021 roku Raven Saunders zdobyła srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio w pchnięciu kulą. Z wynikiem 19.79 m Amerykanka była gorsza tylko od Chinki Lijiao (20,58 m). Już w 2023 roku zrobiło się o nie głośno nie tylko ze względu na wyniki sportowe. To właśnie wtedy Saunders została ukarana 18-miesięcznym zawieszeniem za trzykrotne uniknięcie kontroli antydopingowej.

Saunders znów ukarana. Aż 30 miesięcy zawieszenia

Tamto zawieszenie kończyło się akurat chwilę przed startem igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale na tej imprezie Saunders już nie zachwyciła - zajęła dopiero 11. miejsce. Teraz amerykańska lekkoatletka ma kolejne problemy. Kulomiotka znów trzykrotnie w ciągu roku uniknęła kontroli antydopingowej, więc ponownie została ukarana przez Amerykańską Agencję Antydopingową (USADA). Tylko że tym razem zawieszenie ma potrwać aż 30 miesięcy - liczone od 26 grudnia 2024 roku - to wtedy po raz ostatni nie udało jej się dopełnić obowiązków związanych z kontrolą antydopingową.

To oznacza, że do sportowej rywalizacji Saunders będzie mogła wrócić dopiero w czerwcu 2027 roku. Amerykanka nie brała udziału w żadnych zawodach od sierpnia 2024 roku.

Kibice mogą kojarzyć Saunders przede wszystkim z charakterystycznych masek, które ubiera podczas swoich występów. - Nic nie jest w stanie powstrzymać mnie od bycia wielką poza mną samą. Taka jest moja mantra na ten sezon - mówiła Saunders przed zeszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi. Biorąc pod uwagę najnowsze informacje - trudno się z nią nie zgodzić. 

