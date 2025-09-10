Tak Boniek podsumował obecność rosyjskich dronów nad Polską

- Procedury zadziałały, proces decyzyjny był bez zarzutu, zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, naszych żołnierzy, pilotów i także sojuszników. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z prowokacją na dużą skalę, ale jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO - zapewniał Donald Tusk na temat niepokojących incydentów, do jakich doszło w nocy z wtorku na środę. Wtedy to naruszono przestrzeń powietrzną Polski. Kto tego dokonał? Najpewniej rosyjskie drony podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Nasz kraj zareagował jednak bardzo szybko i zneutralizował zagrożenie. Nie odnotowano ofiar, ale cała sytuacja mocno wstrząsnęła państwem.

Zbigniew Boniek zaniepokojony tym, co wydarzyło się w nocy. "Poważna sprawa"

Temat rosyjskich dronów jest na nagłówkach wszystkich mediów i telewizji w Polsce. Wszyscy z bacznością przyglądają się sytuacji. Niektórzy wystraszyli się, że mogło dojść do celowego ataku na nasz kraj. Na wydarzenie zareagowało już wiele znanych osobistości ze świata polityki, ale nie tylko. Głos zabrał też Zbigniew Boniek.

"Naruszenie przestrzeni powietrznej to poważna sprawa" - zaczął na wstępie były prezes PZPN, który nie zamierzał przemilczeć tej kwestii. To główny temat w Polsce i nie ulega wątpliwości, że obecnie najważniejszy. "Chyba dzisiaj będzie się ciężko wbić w Kanał Zero. Zobaczymy" - dodawał, nawiązując też do swojego udziału w jednym z programów, do którego ma dojść dzisiejszego wieczora. "Sport przyszłości to nie złote medale, tylko zdrowe dzieciaki i spokojni rodzice. O tym porozmawiamy w Kanale Zero" - zapowiadał Boniek kilka godzin wcześniej na X.

Głos w sprawie zabrał też właściciel Pogoni Szczecin. Opublikował on jednak o wiele bardziej emocjonalny wpis, używając masę niecenzuralnych słów. "Je**ć Izrael, je**ć Rosję, je**ć IDF (Siły Obronne Izraela - red.). Je**ć każdego, kto uważa, że zabijanie lub głodzenie dzieci, niewinnych ludzi, cywilów albo atakowanie suwerennych państw jest w porządku" - pisał Alex Haditaghi.

Nowe informacje ws. naruszenia przestrzeni powietrznej Polski

Jak ustaliła nieoficjalnie "Rzeczpospolita", do Polski mogło wtargnąć ponad 20, a może i nawet 23 drony. Nasz kraj postanowił uruchomić artykuł 4. NATO, a więc zwołać konsultację w ramach Rady Północnoatlantyckiej, gdyż bezpieczeństwo może być zagrożone. Kreml jak na razie nie potwierdza, że drony należały do ich państwa. Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow złożył jedynie zapytanie do Ministerstwa Obrony w sprawie incydentu nad Polską.

