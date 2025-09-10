Pod koniec lipca tego roku Zuzanna Cieślar przegrała finał mistrzostw świata w szermierce, przegrywając w finale z Rosjanką Janą Jegorian. "- Rosjo, to dla ciebie! - ogłosiła Jana Jegorian, porucznik rosyjskiej armii, która została mistrzynią świata w szermierce, pokonując w finale turnieju szablistek Zuzannę Cieślar. Polka jako jedna z kilkuset zawodniczek podpisała się pod protestem za przywróceniem do rywalizacji pupilek Putina. Ale to nic nie dało. Teraz na MŚ w Tbilisi naszej drużynie przyszło walczyć z Rosją" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Oto co "neutralna" Rosjanka miała na koszulce. W finale wygrała z Polką

"Janie Jegorian rok temu nie pozwolono wziąć udziału w igrzyskach w Paryżu. Wróciła do rywalizacji, ale teraz nasza podwójna mistrzyni olimpijska [w 2016 r. w Rio de Janeiro wygrała turniej indywidualny i drużynowy] wróciła i zdobyła mistrzostwo świata. A pomimo neutralnego statusu, zadedykowała je Rosji" - pisał wtedy z zachwytem serwis sports.ru. Sukces Jegorian docenił Władomir Putin, prezydent Rosji i wysłał zawodniczce telegram z gratulacjami po jej sukcesie. Treść została opublikowana na stronie internetowej Kremla.

"Droga Jano Karapietowno! Gratuluję triumfu na Mistrzostwach Świata w Szermierce w Tbilisi. To wspaniałe zwycięstwo jest w pełni zasłużoną nagrodą za Twój talent, niesamowitą ciężką pracę, wiarę w siebie i swoją siłę oraz oczywiście jest to dowód wysokiego autorytetu narodowej szkoły szermierczej" - czytamy.

Teraz Jegorian znów wywołała skandal. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła bowiem wideo, na którym pozuje w koszulce z wizerunkiem Putina. Wcześniej chwali się prezentami, które dostała od Rosjan.

Jegorian wróciła do międzynarodowej rywalizacji, bo władze światowej szermierki stwierdziły, że wrócić może każdy, kto opowie się za pokojem. Nieważne czy będzie porucznikiem rosyjskiej armii, czy nawet majorem, jak koleżanka Jegorian z drużyny szablistek, Sofja Wielika.

"Międzynarodowej Federacji Szermierczej nie przeszkadza, że Jegorian to pupilka Władimira Putina. Rok temu w mediach społecznościowych swoją fotografią z prezydentem Rosji, który od lat atakuje ludność cywilną Ukrainy, Jegorian życzyła wszystkim właśnie pokoju" - dodawał Łukasz Jachimiak.

Jegorian to multimedalistka wielkich imprez. Ma dwa złota i trzy srebra olimpijskie oraz aż osiem złotych medali mistrzostw świata.

