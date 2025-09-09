Były szef TVP Sport znalazł nową posadę. To tam teraz będzie pracował

- Zostałem odwołany z dnia na dzień. Wezwano mnie do pana prezesa Mateusza Matyszkowicza i usłyszałem, cytuję: "Muszę cię odwołać". Zapytałem, jaki jest powód mojego odwołania? W raporcie NIK, o którym teraz tak głośno, nie było ani jednej krytycznej uwagi dotyczącej sportu, mimo bardzo szczegółowej kontroli. Usłyszałem tylko, że chodzi o politykę i komuś nacisnąłem na odcisk. Widocznie byłem zbyt mało sterowalny - podkreślał Marek Szkolnikowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". W taki sposób odsłonił kulisy zwolnienia ze stanowiska dyrektora TVP Sport. Później trafił do InPostu, gdzie został dyrektorem ds. sponsoringu sportowego, ale ta współpraca trwała raptem pięć miesięcy.

Marek Szkolnikowski trafił do weszlo.com. Tam teraz będzie pracował

Szkolnikowski nie zamierzał jednak znikać z rynku mediów. I dopiął swego. We wtorek w sieci pojawiła się informacja o nowej pracy 42-latka. Okazuje się, że dołączył do serwisu weszlo.com, co potwierdził sam pracodawca i wyjaśnił, za jakie działania będzie odpowiedzialny nowo zatrudniony.

"HERE WE GO! Do naszej redakcji dołącza Marek Szkolnikowski. Marek zajął stanowisko dyrektora ds. contentu i social mediów. Będzie odpowiadać za rozwój strony internetowej, YouTube'a oraz mediów społecznościowych. Witamy na pokładzie!" - czytamy na X serwisu. Na komunikat zareagował też sam zainteresowany. "Niedługo odpalamy nowe studio i mamy zamiar zrobić konkretną rozpierduchę" - pisał. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy, w których życzono Szkolnikowskiemu powodzenia w nowym miejscu pracy. "Mocny transfer na zamknięcie okienka", "O proszę", "Gratulacje Panie Marku!" - czytamy.

Szkolnikowski pozostawał aktywny w mediach społecznościowych w ostatnich miesiącach. Komentował nie tylko wydarzenia sportowe, ale i polityczne. Odniósł się między innymi do wyniku wyborów prezydenckich i to wymownie.

