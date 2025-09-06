Niebywałe, gdzie pojawił się Daniel Nawrocki. Nikt się nie spodziewał

Tomasz Adamek nie ukrywa, że popiera Karola Nawrockiego. - Każdy wie, że jestem prawica, zawsze byłem. Jestem kościelny facet i moja rodzina też. Życzę rodakom, żeby było dobrze w Polsce i ta szła w górę. Mieszkam w Ameryce, a w Polsce jestem tylko na obozach i walczę, także tutaj nie śledzę polityki za bardzo, ale gratulacje. Przed nim ciężka praca, bo trudne czasy - mówił niedawno były mistrz świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna burza w Widzewie! Trener wezwany na dywanik. "Groteskowa sytuacja"

Syn Nawrockiego odwiedził Adamka tuż przed galą Fame MMA

Dzisiaj Adamek zmierzy się w ringu z Roberto Soldiciem - to walka wieczoru na gali Fame MMA 27: Kingdom. Ciekawie zapowiadają się też pojedynki Michała Materli z Dawidem Załęckim, czy Marcina Najmana z Łukaszem Tuszyńskim. Krótko przed rozpoczęciem gali jeden z dziennikarzy obecnych w Gliwicach zauważył niespodziewanego gościa - Daniela Nawrockiego, syna nowego prezydenta.

"Na Fame 27 w Gliwicach pojawił się nawet syn prezydenta, Daniel Nawrocki. Przed galą szybkie zwiedzanie media roomu" - napisał na Twitterze Kamil Heppen.

Okazuje się, że Daniel Nawrocki spotkał się z Tomaszem Adamkiem - niewykluczone, że po to, żeby zaprosić Adamka do pałacu prezydenckiego. Bokser w końcu niedawno zapowiadał, że jest gotów potrenować z nowym prezydentem.

Daniel Nawrocki stara się rozwijać swoją karierę dziennikarską. Syn prezydenta niedawno przeprowadził wywiad z inną legendą polskiego boksu - Dariuszem Michalczewskim. Nawrocki ma również swój program w stacji telewizyjnej "W Polsce24".