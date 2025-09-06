Amerykanie "pozazdrościli" Polakom afery. Niewiarygodne. Ponad 20 mln wyświetleń

Do zdarzenia doszło podczas spotkania Miami Marlins z Philadelphią Phillies, które goście wygrali 9:3. W pewnym momencie meczu Harrison Bader z Phillies posłał home runa, powiększając przewagę swojego zespołu na 1:5. Wówczas doszło do całego zamieszania, którym żyją kibice za Oceanem.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski naprawdę to zrobił! Ale akcja po meczu w Holandii

Sceny na trybunach w Miami. Kobieta wymusiła oddanie jej piłki od fana, który ją złapał

Otóż kiedy piłka jest posyłana w trybuny, ten z kibiców, który jako pierwszy złapie ją w ręce, może wziąć ją do domu. Tym razem szczęśliwcem okazał się mężczyzna w koszulce gości, więc radość musiała być jeszcze większa, że złapał piłkę od zawodnika swojego zespołu. Dumny kibic chwilę później oddał przedmiot swojemu synowi, lecz dziecko długo nie cieszyło się z prezentu. Po paru sekundach zaczepiła ich kobieta, która także walczyła o piłkę, roszcząc sobie do niej pretensje. Na nagraniu widać, jak agresywna fanka nieustannie krzyczy w kierunku mężczyzny i jego syna, a na ich twarzach rodzi się zdumienie. Ostatecznie kibic postanowił nie eskalować konfliktu i oddał jej piłkę.

Dalej sprawy potoczyły się lawinowo. Nagranie z najścia kobiety na fana szybko stało się popularne za Oceanem, na samym X zdobywając ponad 20 milionów odsłon. "Fanka" została zidentyfikowana, a internauci nie kryją oburzenia wobec jej zachowania. W końcu piłka nie została jej wyrwana z rąk, lecz jakiś kibic po prostu szybciej podniósł ją z ziemi.

Nie pierwsza tego typu historia za Oceanem. Na szczęście, ze szczęśliwym zakończeniem

Tym samym kobieta przez swoją chciwość i niewłaściwe zachowanie stała się sławna na cały kraj, choć z pewnością nie w taki sposób, jak sama by to sobie wyobrażała. Dodajmy, że to nie pierwsza tego typu zatrważająca sytuacja na amerykańskich trybunach. Podczas tegorocznego US Open szerokim echem obiło się zachowanie Polaka, który dosłownie wyrwał z rąk dziecka czapeczkę podarowaną chłopcu przez Kamila Majchrzaka. Na tym samym turnieju inny fan próbował okraść Jannika Sinnera, grzebiąc mu w plecaku!

Jednak podobnie jak w przypadku czapeczki Majchrzaka, która ostatecznie trafiła do rzeczonego chłopca, sprawa z meczu Philadelphii Phillies także ma szczęśliwe zakończenie. Chłopiec, któremu ojciec wręczył piłkę, jeszcze na trybunach otrzymał pokaźnych rozmiarów torbę z prezentami od klubu. Dodatkowo po meczu wraz z całą rodziną spotkał się z Harrisonem Baderem, a autor home runu wręczył mu swój kij wraz z autografem.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU