Nie żyje Alexander Lewandowski. Miał tylko 19 lat

Triathlon to jedna z najbardziej wymagających wszechstronności dyscyplin sportowych. Ten rodzaj trójboju łączy w sobie pływanie, kolarstwo i bieganie. Od 2000 roku obecny jest na letnich igrzyskach olimpijskich i często wzbudza duże emocje kibiców. Niestety - marzenia o udziale w igrzyskach olimpijskich nie spełni jeden z utalentowanych, polskich zawodników. Klub UAM Triathlon Poznań przekazał tragiczne informacje.

Ogromna tragedia. Nie żyje młody sportowiec

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego zawodnika, przyjaciela, kolegi... Alexandra Lewandowskiego. W tych trudnych chwilach jesteśmy w myślach z rodzicami, najbliższą rodzina, przyjaciółmi... - napisał profil uamtriathlonpoznan na Instagramie. "Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" - dodano.

O szczegółach tragedii napisał też portal sp360.pl. "Dotarła do nas kolejna tragiczna wiadomość. W wypadku drogowym, podczas treningu kolarskiego w wyniku zderzenia z tirem zginął Alexander Lewandowski. 19-latek z Triathlon UAM Poznań, który przygotowywał się do kolejnego startu" - czytamy.

Portal wymienił sukcesy młodego triathlonisty. Lewandowski był srebrnym medalistą na dystansie 1/8 podczas Garmin Triathlon Tour Płock 2025. W zbliżający się weekend 6-7 września miał wziąć udział w Castle Triathlon Malbork.

