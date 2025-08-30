Chcą 800 mln od WADA. Ostra odpowiedź Bańki. "Ludzie umierali"

O "Enhanced Games", potocznie nazywanymi "igrzyskami koksiarzy", usłyszeliśmy po raz pierwszy kilka lat temu. Pomysł jest prosty: poznanie, jak daleko zajdą z wynikami sportowcy, kiedy nie będą musieli kryć się z dopingiem, a wręcz przeciwnie - będą z niego korzystać na potęgę. Obecny plan zakłada, że impreza odbędzie się w maju 2026 roku w Las Vegas w trzech dyscyplinach: pływaniu, lekkoatletyce oraz podnoszeniu ciężarów. Dalej mówimy jednak bardziej o projekcie, niż licencjonowanym wydarzeniu.

Pozew na 800 mln dolarów. Sprawcy kontrowersji walczą z WADA

Opinie na temat organizacji tego typu imprezy "sportowej" były mieszane. Niektórzy uważali, że może być ciekawa do oglądania, inni zwracali uwagę na szereg niebezpieczeństw, które by przyniosła. W tej drugiej grupie od początku znajdowała się oczywiście WADA. Organizatorzy "Enhanced Games" uznali widocznie, że pewna granica została przekroczona. I pozwali Światową Agencję Antydopingową, a także Międzynarodową Organizację Pływacką (World Aquatics) i Organizację Pływacką w USA (USA Swimming) na 800 milionów dolarów, ze związku z "działaniami monopolistycznymi".

"Pozew jest odpowiedzią na rażąco drapieżną oraz nielegalną kampanię pozwanych, mającą na celu zmuszenie wszystkich osób zaangażowanych w poszczególne dyscypliny, w tym zawodników, personelu pomocniczego i urzędników, do bojkotu Enhanced Games i powstrzymania Enhanced Games przed wejściem na rynek międzynarodowego elitarnego sportu" - czytamy na stronie "enhanced.com".

Ogłoszenie pozwu miało miejsce w środę. WADA długo nie czekała z odpowiedzią. Wydała oświadczenie, w którym potwierdziła, że dalej będzie sprzeciwiać się organizacji "Enhanced Games":

"WADA potwierdza swoje stanowisko przeciwko tej nieprzemyślanej imprezie. Dodatkowo przyjmuje z zadowoleniem poparcie, jakie otrzymała od licznych sportowców, rządów państw świata, UNESCO, międzynarodowych sportowych federacji czy medycznych instytucji, które postrzegają "Enhanced Games" jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia sportowców. Fizyczne oraz psychiczne obciążenie środkami dopingującymi, które dotknęło sportowców w ostatnich latach, było znaczące. Ludzie umierali."

