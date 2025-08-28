Kanał Sportowy to jedna z polskich najpopularniejszych polskich, sportowych platform na YouTube. Może pochwalić się ponad milionową publicznością subskrybentów. Kanał został założony pod koniec 2019 roku, a zaczął działać od marca 2020 roku. Założycielami platformy byli dziennikarze: Krzysztof Stanowski, Michał Pol, Mateusz Borek i Tomasz Smokowski. W 2023 roku Stanowski odszedł z projektu, zaś rok później na Kanale Sportowym przestał pojawiać się Smokowski. Teraz doszło do kolejnej rewolucji.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Wielka zmiana w Kanale Sportowym. Chodzi o Mateusza Borka

"Tomasz Smokowski, jeden z najpopularniejszych komentatorów sportowych, przestał być udziałowcem Kanału Sportowego. Spółka ma również nowego prezesa, którym został Mateusz Borek" - poinformował "Press", cytując jednocześnie słowa Smokowskiego.

- Zrezygnowałem z dziennikarskiej pracy już ponad rok temu. Naturalną koleją rzeczy była też sprzedaż chłopakom swoich udziałów. Życzę im wszystkiego dobrego, bo jesteśmy nadal w bardzo dobrych towarzyskich relacjach - powiedział dziennikarz.

Nowym prezesem Kanału Sportowego został znany komentator sportowy Mateusz Borek - przez wiele lat pracujący w Polsacie, a obecnie związany z Telewizją Polską. O zmianach formalnych można przeczytać także w opisie kanału na YouTube.

Borek jest jednoosobowym zarządem Kanału Sportowego, zaś poza nim wspólnikami pozostają Michał Pol, Maciej Sawicki i MW Inwestycje, czyli Maciej Wandzel

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU