Świątek jest jej fanką. Teraz gwiazda przebiła nawet Cristiano Ronaldo

Taylor Swift to z pewnością jedna z największych artystek XXI wieku. Zainteresowanie jej koncertami wzbudza takie zainteresowanie, że swego czasu powstało pojęcie "Swiftonomics", odnoszące się do wpływu, jakie Amerykanka ma na sprzedaż w usługach (szczególnie hotelarskich) w każdym mieście, w którym się pojawi. Od momentu, gdy zaczęła spotykać się z Travisem Kelcem, stała się natomiast bohaterem amerykańskich mediów sportowych.

Taylor Swift i Travis Kelce pobili Cristiano Ronaldo. Co za wynik

To było szaleństwo. Amerykanie w 2023 roku zaczęli wypatrywać, na którym meczu Kansas City Chiefs pojawi się Swift. Zastanawiali się, czy jej obecność ma wpływ na wyniki zespołu Travisa Kelcego, albo jego grę. Postać słynnej piosenkarki była nawet używana do promocji NFL i w niesamowity sposób nakręcała ruch w social mediach, zarówno jeśli chodzi o profile klubów, jak i samej ligi.

We wtorek stało się natomiast to, na co wielu czekało. Po dwóch latach w związku Swift oraz zawodnika NFL doszło do zaręczyn. Celebryci pochwalili się tym za pośrednictwem Instagrama. Jak wyliczyła "Tribuna.com" - ich post w ciągu godziny od publikacji uzbierał 14 milionów polubień. To lepszy wynik niż ten Cristiano Ronaldo. Zdjęcie Portugalczyka z Lionelem Messi w kampanii "Louis Vuitton" dobiło do wspomnianej liczby po "dopiero" dwóch godzinach.

Co jednak ciekawe - jeśli chodzi o rekordy Instagrama, nikt nie może równać się z Lionelem Messi. Post, który Argentyńczyk opublikował w grudniu 2022 roku po zdobyciu mistrzostwa świata, 10 milionów polubień osiągnął w zaledwie 39 minut, a obecnie ma ich 74 miliony. To najlepszy wynik w historii tego portalu.

Zaręczyny Swift bez wątpienia zainteresowały Igę Świątek. Polka wielokrotnie podkreślała, że jest fanką muzyki Amerykanki. - Cieszę się z jej szczęścia, ponieważ zasługuje na wszystko, co najlepsze. Oczywiście, miała wielu chłopaków, wszyscy o tym wiemy. Mam nadzieję, że ten będzie na zawsze. Travis wydaje się być świetnym facetem. Wygląda na bardzo szczęśliwą, więc cieszę się z jej szczęścia. Życzę im wszystkiego najlepszego - powiedziała nasza tenisistka w trakcie konferencji prasowej.