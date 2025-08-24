Ona jest niesamowita! Drugie złoto Polki na MŚ

Kajakarskie mistrzostwa świata w Mediolanie powoli dobiegają końca. Przedostatniego dnia imprezy (sobota 23 sierpnia) medalową posuchę reprezentacji Polski zakończyła Anna Puławska, zdobywając złoto w rywalizacji K-1 na 500 m. Ta sama zawodniczka w parze z Martyną Klatt dały popis w niedzielę.

Anna Puławska zdobyła drugie złoto mistrzostw świata. Z Martyną Klatt dały popis

Polki dostały się do finału A w rywalizacji K-2 na 500 m. Zaczęły z mniejszym impetem, jednakże z każdym kolejnym metrem się rozkręcały i na półmetku były drugie, ze stratą 28 setnych sekundy do Australijek (trzecie były Nowozelandki ze stratą 0,37 s do liderek).

Po przekroczeniu czerwonych bojek, sygnalizujących 100 metrów pozostałe do mety, Puławska i Klatt znalazły się nieco z tyłu. Dopiero po chwili przypuściły atak, a efekt okazał się piorunujący. Na kilkanaście metrów przed końcem trasy były wyraźnie z przodu i zdobyły złoto mistrzostw świata!

Anna Puławska i Martyna Klatt mistrzyniami świata w K-2 na 500 metrów

Polki o 0,58 s wyprzedziły australijską parę Kailey Harlen - Natalia Drobot, natomiast od trzecich Niemek, startujących w składzie Paulina Paszek i Pauline Jagsch, były lepsze o 1,85 s. Zatem dwie osady były wyraźnie lepsze od reszty stawki, ale Puławska i Klatt wygrały ze znaczną przewagą.

Kajakarskie mistrzostwa w Mediolanie zakończą się popołudniowymi wyścigami na 5000 m. Tam Polskę będzie reprezentował kanadyjkarz Wiktor Głazunow.