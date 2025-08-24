Powrót na stronę główną
To miało być nowe zajęcie Dudy. Nic z tego. "Sprawa jest już nieaktualna"
Andrzej Duda w grudniu zeszłego roku był rekomendowany przez PKOl na kandydata na polskiego członka stałego MKOl. Zapowiadano wówczas, że może być to jego nowe zajęcie po zakończeniu prezydentury. Wydaje się jednak, że sprawa jest już przesądzona. Według ustaleń portalu WP Sportowe Fakty były prezydent Polski nie obejmie tego stanowiska.
Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Rekomendacja Andrzeja Dudy od początku wzbudzała mnóstwo kontrowersji. W grudniu zeszłego roku udzielił mu jej Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to miażdżącą większością. Na 36 osób, aż 26 poparło kandydaturę wciąż wówczas urzędującego prezydenta RP. Sześć wstrzymało się od głosu, a tylko cztery były przeciwne. - Bardzo bym chciał, żeby Andrzej Duda został członkiem rzeczywistym. Jest osobą bardzo kompetentną, spełniającą wszystkie warunki - mówił prezes PKOl-u Radosław Piesiewicz. Oczywiście nie brakowało też głosów przeciwnych. Teraz jednak saga wokół wejścia Andrzeja Dudy do MKOl-u zdaje się dobiegać końca. 

Co ze stanowiskiem w MKOl dla Andrzeja Dudy? "Nie ma szans"

Portal WP Sportowe Fakty ogłosił, że "sprawa jest już nieaktualna". - Władze PKOl nie mają na tyle siły przebicia w międzynarodowych strukturach, by móc realnie pomóc Dudzie, a bez dodatkowego wsparcia jego kandydatura praktycznie nie ma szans na ostateczny wybór - czytamy.

Portal zaznacza, że wraz z odejściem byłego szefa MKOl-u Thomasa Bacha Duda stracił mocnego sojusznika. Niemiec miał bowiem dobre relacje z polskimi działaczami, a były prezydent w 2021 r. odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa prezydent MKOl-u Kirsty Coventry przy obsadzaniu wakatów ma natomiast stawiać przede wszystkim na kobiety i przedstawicieli państw spoza Europy.

Jasny głos z otoczenia Andrzeja Dudy. "Na pewno nie będzie"

WP SportoweFakty twierdzi nawet, że ani Andrzej Duda, ani nikt z jego otoczenia aktywnie nie zabiega o posadę w MKOl-u, a temat de facto nie istnieje. - Nie ma żadnej zakulisowej gry o nominację do MKOl i na pewno jej nie będzie - powiedziała dziennikarzom osoba z otoczenia byłego prezydenta.

Poza tym z informacji portalu wynika, że w Komisji Elekcyjnej MKOl temat kandydatury Andrzeja Dudy w ogóle nie był podejmowany. Z kolei formalna rola PKOl-u w tym procesie się zakończyła. Polski komitet nie posiada nawet informacji co do dalszych kroków w tej sprawie. Sam Andrzej Duda obecnie koncentruje się natomiast na promocji swojej książki oraz wizytach międzynarodowych.

