To miało być nowe zajęcie Dudy. Nic z tego. "Sprawa jest już nieaktualna"

Rekomendacja Andrzeja Dudy od początku wzbudzała mnóstwo kontrowersji. W grudniu zeszłego roku udzielił mu jej Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to miażdżącą większością. Na 36 osób, aż 26 poparło kandydaturę wciąż wówczas urzędującego prezydenta RP. Sześć wstrzymało się od głosu, a tylko cztery były przeciwne. - Bardzo bym chciał, żeby Andrzej Duda został członkiem rzeczywistym. Jest osobą bardzo kompetentną, spełniającą wszystkie warunki - mówił prezes PKOl-u Radosław Piesiewicz. Oczywiście nie brakowało też głosów przeciwnych. Teraz jednak saga wokół wejścia Andrzeja Dudy do MKOl-u zdaje się dobiegać końca.

Co ze stanowiskiem w MKOl dla Andrzeja Dudy? "Nie ma szans"

Portal WP Sportowe Fakty ogłosił, że "sprawa jest już nieaktualna". - Władze PKOl nie mają na tyle siły przebicia w międzynarodowych strukturach, by móc realnie pomóc Dudzie, a bez dodatkowego wsparcia jego kandydatura praktycznie nie ma szans na ostateczny wybór - czytamy.

Portal zaznacza, że wraz z odejściem byłego szefa MKOl-u Thomasa Bacha Duda stracił mocnego sojusznika. Niemiec miał bowiem dobre relacje z polskimi działaczami, a były prezydent w 2021 r. odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa prezydent MKOl-u Kirsty Coventry przy obsadzaniu wakatów ma natomiast stawiać przede wszystkim na kobiety i przedstawicieli państw spoza Europy.

Jasny głos z otoczenia Andrzeja Dudy. "Na pewno nie będzie"

WP SportoweFakty twierdzi nawet, że ani Andrzej Duda, ani nikt z jego otoczenia aktywnie nie zabiega o posadę w MKOl-u, a temat de facto nie istnieje. - Nie ma żadnej zakulisowej gry o nominację do MKOl i na pewno jej nie będzie - powiedziała dziennikarzom osoba z otoczenia byłego prezydenta.

Poza tym z informacji portalu wynika, że w Komisji Elekcyjnej MKOl temat kandydatury Andrzeja Dudy w ogóle nie był podejmowany. Z kolei formalna rola PKOl-u w tym procesie się zakończyła. Polski komitet nie posiada nawet informacji co do dalszych kroków w tej sprawie. Sam Andrzej Duda obecnie koncentruje się natomiast na promocji swojej książki oraz wizytach międzynarodowych.