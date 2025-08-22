Politechnika Gdańska Klubowym Młodzieżowym Mistrzem Polski w Żeglarstwie!

Liga Młodzieżowa PLŻ to nowa seria regat stworzona w tym sezonie dla młodych żeglarzy do 25. roku życia oraz studentów, organizowana przez Polską Ligę Żeglarską. Rozgrywki w premierowym sezonie składają się z trzech rund: w Sopocie, Gdyni i finału w Pucku. Najlepsza załoga sezonu otrzyma tytuł Klubowych Młodzieżowych Mistrzów Polski w Żeglarstwie oraz zyska możliwość startu w 1 Lidze w sezonie 2026.

Przed startem finałowej rundy w Pucku na wirtualnym podium znajdowała się Politechnika Gdańska, HRM Racing i Yacht Club Gdańsk Junior, które wypracowały solidną zaliczkę punktową nad resztą stawki. Wiele emocji na nowym akwenie zapowiadały wielkie powroty - do składu Politechniki ponownie dołączyli Patryk Kosmalski i Tomasz Lewandowski, byli Mistrzowie Europy Juniorów w olimpijskiej klasie 49er, a do Juniorów z Gdańska wróciła najmłodsza sterniczka w stawce, zaledwie 15-letnia Natasza Micewicz.

Już od pierwszych wyścigów załogi z dalszych miejsc zaczęły wywierać presję na liderach. KS Iskra AMW Gdynia rozpoczęła od dwóch pewnych zwycięstw, a Yacht Club Gdańsk Youth - siostrzany zespół Juniorów, dotychczas znajdujący się w dole tabeli - popisał się fenomenalnymi wynikami, zajmując kolejno 1. i 2. miejsce. Tymczasem cała trójka dotychczasowych liderów kończyła swoje wyścigi poza czołową czwórką, a scenariusze, które przed regatami wydawały się nierealne, zaczęły nabierać realnych kształtów. PG Racing i HRM Racing szybko otrząsnęli się ze słabego startu i wrócili do walki o zwycięstwa w kolejnych wyścigach. Znacznie trudniej radził sobie jednak Yacht Club Gdańsk Junior - lepsze wyścigi przeplatał z bardzo słabymi finiszami i przy świetnej formie zespołu Inplag prowadzonego przez Ewę Lewandowską musiał mocno wziąć się do pracy. Po pierwszym dniu rywalizacji na prowadzenie wyszedł HRM Racing, tuż przed Politechniką Gdańską, a podium zamykała Lamelka Kartuzy. Załoga Pawła Kajety zajmowała po inauguracji 3. miejsce, choć w poprzedniej rundzie w Gdyni nie zdołała nawet awansować do wyścigu finałowego.

Drugiego dnia regat, ze względu na problemy zdrowotne, ster w załodze liderów z HRM przejął Jacek Kalinowski. Mistrz Europy Juniorów w olimpijskiej klasie ILCA potrzebował kilku wyścigów na adaptację do ligowego formatu regat, a niedyspozycję HRM bezwzględnie wykorzystywała Politechnika Gdańska, która w żadnym wyścigu serii eliminacyjnej nie wypadła z czołowej trójki.

Yacht Club Gdańsk Junior walczył o powrót do górnej połowy tabeli, ale utrudnił sobie to zadanie, gdy w jednym wyścigu otrzymał dwie kary i dopłynął na ostatnim miejscu. Do wyścigu finałowego Juniorzy dostali się z ostatniego, siódmego miejsca, z zaledwie dwoma punktami przewagi nad kolejnym zespołem, czym zagwarantowali sobie brązowe medale Klubowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Żeglarstwie jeszcze przed finałem. Politechnika Gdańska po karze w wyścigu finałowym zakończyła go na ostatnim miejscu, ale wypracowana wcześniej przewaga punktowa pozwoliła jej na utrzymanie pozycji liderów i wygranie zarówno finałowej rundy, jak i całego sezonu. Po emocjonującej walce do linii mety drugie miejsce w 3. rundzie zajął Inplag, a trzecie HRM, który został wicemistrzem Polski.

Wyniki 3. rundy Młodzieżowej Ligi Żeglarskiej, Puck 18-20 sierpnia:

PGR AZS Politechnika Gdańska - 34 pkt INP Inplag Sailing Team - 38 pkt HRM HRM Racing - 38 pkt LAM UKŻ Lamelka Kartuzy - 42 pkt AMW KS Iskra AMW Gdynia - 44 pkt YCY Yacht Club Gdańsk Youth - 48 pkt YCJ Yacht Club Gdańsk Junior - 52 pkt MUS Politechnika Morska Szczecin - 48 pkt NAU Nauticus Olsztyn - 49 pkt YCS Yacht Club Sopot - 49 pkt RRS Centrum Żeglarskie Szczecin - 53 pkt OKZ Olsztyński Klub Żeglarski - 56 pkt MAG MAG Mechelinki - 71 pkt

Składy medalistów 3. rundy Młodzieżowej Ligi Żeglarskiej, Puck 18-20 sierpnia:

AZS Politechnika Gdańska – Patryk Kosmalski (sternik), Karolina Żurek, Paweł Kuszewski, Tomasz Lewandowski Inplag Sailing Team – Ewa Lewandowska (sterniczka), Joanna Cymerman, Julia Żmudzińska, Franciszek Borys HRM Racing – Jakub Gołębiowski (sternik), Jacek Kalinowski (sternik), Lilly May Niezabitowska, Marcelina Korszon, Filip Miłoszewski, Marcel Montrymowicz

Klasyfikacja sezonu 2025 Młodzieżowej Ligi Żeglarskiej:

PGR AZS Politechnika Gdańska - 41 pkt HRM HRM Racing - 37 pkt YCJ Yacht Club Gdańsk Junior - 33 pkt INP Inplag Sailing Team - 30 pkt AMW KS Iskra AMW Gdynia - 26 pkt LAM UKŻ Lamelka Kartuzy - 25 pkt MUS Politechnika Morska Szczecin - 23 pkt OKZ Olsztyński Klub Żeglarski - 21 pkt NAU Nauticus Olsztyn - 21 pkt YCS Yacht Club Sopot - 19 pkt YCY Yacht Club Gdańsk Youth - 16 pkt RRS Centrum Żeglarskie Szczecin - 14 pkt MAG MAG Mechelinki - 6 pkt PRO ProSport Caravela - 2 pkt

Składy medalistów Klubowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Żeglarstwie:

1. AZS Politechnika Gdańska – Patryk Kosmalski (sternik), Karolina Żurek, Paweł Kuszewski, Tomasz Lewandowski 2. HRM Racing – Jakub Gołębiowski (sternik), Jacek Kalinowski (sternik), Lilly May Niezabitowska, Marcelina Korszon, Filip Miłoszewski, Marcel Montrymowicz 3. Yacht Club Gdańsk Junior – Natasza Micewicz, Dominika Ołowiak, Aniela Frąckowiak, Krzysztof Ołowiak, Jan Mucharski

Wyniki i przebieg rywalizacji w każdym z wyścigów Młodzieżowej Ligi Żeglarskiej można śledzić na yplz2025.sapsailing.com.

Na antenie TVP Sport znajdzie się 15-minutowe podsumowanie regat Młodzieżowej Ligi Żeglarskiej. Z wyścigów pierwszego dnia i wyścigu finałowego zostały przeprowadzone transmisje na żywo na kanale na YouTube Polskiej Ligi Żeglarskiej www.youtube.com/@kanalzeglarski, gdzie można również obejrzeć konferencje z zawodnikami oraz studia eksperckie.

Już od piątku w Pucku rusza 3. runda 1 Ligi, czyli drugiego, niższego poziomu rozgrywek seniorskich. Baza regat będzie ulokowana na plaży i w nowej marinie w Pucku. Zmagania na wodzie będzie można doskonale obserwować z puckiego molo i mariny. Start regat 1 Ligi już w piątek od godz. 10.30, zakończenie w sobotę o godz. 16.00. Dla dziennikarzy przygotowana będzie motorówka medialna. Więcej informacji o Polskie Lidze Żeglarskiej znajdą Państwo na www.ligazeglarska.pl oraz profilach na Facebooku, Instagramie i LinkedIn.

Sponsorami Głównymi Ligi są : Nissan, Bank Pekao S. A., PGE S.A., Nice To Fit You, STBU i Aura Marine.

: Nissan, Bank Pekao S. A., PGE S.A., Nice To Fit You, STBU i Aura Marine. Gospodarzem Regat jest : Miasto Puck i Marina Puck.

: Miasto Puck i Marina Puck. Patronat Honorowy nad regatami objęli Minister Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Pomorskiego, Burmistrz Miasta Puck i Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Minister Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Pomorskiego, Burmistrz Miasta Puck i Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Partnerami Ligi są : Garmin, Harken, SAP, Coffeedesk, Dr Coffee, Vulcan Training & Consultancy, Bryt Sails i RS Sailing.

: Garmin, Harken, SAP, Coffeedesk, Dr Coffee, Vulcan Training & Consultancy, Bryt Sails i RS Sailing. Partnerem Strategicznym Ligi jest Polski Związek Żeglarski.

Ligi jest Polski Związek Żeglarski. Organizatorami Polskiej Ligi Żeglarskiej są Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego i MT Partners sp. k.

Kontakt do organizatorów:

Mail: info@ligazeglarska.pl www.ligazeglarska.pl