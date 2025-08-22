Politechnika Gdańska Klubowym Młodzieżowym Mistrzem Polski w Żeglarstwie!

Liga Młodzieżowa PLŻ to nowa seria regat stworzona w tym sezonie dla młodych żeglarzy do 25. roku życia oraz studentów, organizowana przez Polską Ligę Żeglarską. Rozgrywki w premierowym sezonie składają się z trzech rund: w Sopocie, Gdyni i finału w Pucku. Najlepsza załoga sezonu otrzyma tytuł Klubowych Młodzieżowych Mistrzów Polski w Żeglarstwie oraz zyska możliwość startu w 1 Lidze w sezonie 2026.
Przed startem finałowej rundy w Pucku na wirtualnym podium znajdowała się Politechnika Gdańska, HRM Racing i Yacht Club Gdańsk Junior, które wypracowały solidną zaliczkę punktową nad resztą stawki. Wiele emocji na nowym akwenie zapowiadały wielkie powroty - do składu Politechniki ponownie dołączyli Patryk Kosmalski i Tomasz Lewandowski, byli Mistrzowie Europy Juniorów w olimpijskiej klasie 49er, a do Juniorów z Gdańska wróciła najmłodsza sterniczka w stawce, zaledwie 15-letnia Natasza Micewicz.
Już od pierwszych wyścigów załogi z dalszych miejsc zaczęły wywierać presję na liderach. KS Iskra AMW Gdynia rozpoczęła od dwóch pewnych zwycięstw, a Yacht Club Gdańsk Youth - siostrzany zespół Juniorów, dotychczas znajdujący się w dole tabeli - popisał się fenomenalnymi wynikami, zajmując kolejno 1. i 2. miejsce. Tymczasem cała trójka dotychczasowych liderów kończyła swoje wyścigi poza czołową czwórką, a scenariusze, które przed regatami wydawały się nierealne, zaczęły nabierać realnych kształtów. PG Racing i HRM Racing szybko otrząsnęli się ze słabego startu i wrócili do walki o zwycięstwa w kolejnych wyścigach. Znacznie trudniej radził sobie jednak Yacht Club Gdańsk Junior - lepsze wyścigi przeplatał z bardzo słabymi finiszami i przy świetnej formie zespołu Inplag prowadzonego przez Ewę Lewandowską musiał mocno wziąć się do pracy. Po pierwszym dniu rywalizacji na prowadzenie wyszedł HRM Racing, tuż przed Politechniką Gdańską, a podium zamykała Lamelka Kartuzy. Załoga Pawła Kajety zajmowała po inauguracji 3. miejsce, choć w poprzedniej rundzie w Gdyni nie zdołała nawet awansować do wyścigu finałowego.
Drugiego dnia regat, ze względu na problemy zdrowotne, ster w załodze liderów z HRM przejął Jacek Kalinowski. Mistrz Europy Juniorów w olimpijskiej klasie ILCA potrzebował kilku wyścigów na adaptację do ligowego formatu regat, a niedyspozycję HRM bezwzględnie wykorzystywała Politechnika Gdańska, która w żadnym wyścigu serii eliminacyjnej nie wypadła z czołowej trójki.
Sprawdź również: Tragedia nad Bałtykiem. Nie żyje 18-letni reprezentant Polski
Yacht Club Gdańsk Junior walczył o powrót do górnej połowy tabeli, ale utrudnił sobie to zadanie, gdy w jednym wyścigu otrzymał dwie kary i dopłynął na ostatnim miejscu. Do wyścigu finałowego Juniorzy dostali się z ostatniego, siódmego miejsca, z zaledwie dwoma punktami przewagi nad kolejnym zespołem, czym zagwarantowali sobie brązowe medale Klubowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Żeglarstwie jeszcze przed finałem. Politechnika Gdańska po karze w wyścigu finałowym zakończyła go na ostatnim miejscu, ale wypracowana wcześniej przewaga punktowa pozwoliła jej na utrzymanie pozycji liderów i wygranie zarówno finałowej rundy, jak i całego sezonu. Po emocjonującej walce do linii mety drugie miejsce w 3. rundzie zajął Inplag, a trzecie HRM, który został wicemistrzem Polski.
Wyniki i przebieg rywalizacji w każdym z wyścigów Młodzieżowej Ligi Żeglarskiej można śledzić na yplz2025.sapsailing.com.
Na antenie TVP Sport znajdzie się 15-minutowe podsumowanie regat Młodzieżowej Ligi Żeglarskiej. Z wyścigów pierwszego dnia i wyścigu finałowego zostały przeprowadzone transmisje na żywo na kanale na YouTube Polskiej Ligi Żeglarskiej www.youtube.com/@kanalzeglarski, gdzie można również obejrzeć konferencje z zawodnikami oraz studia eksperckie.
Już od piątku w Pucku rusza 3. runda 1 Ligi, czyli drugiego, niższego poziomu rozgrywek seniorskich. Baza regat będzie ulokowana na plaży i w nowej marinie w Pucku. Zmagania na wodzie będzie można doskonale obserwować z puckiego molo i mariny. Start regat 1 Ligi już w piątek od godz. 10.30, zakończenie w sobotę o godz. 16.00. Dla dziennikarzy przygotowana będzie motorówka medialna. Więcej informacji o Polskie Lidze Żeglarskiej znajdą Państwo na www.ligazeglarska.pl oraz profilach na Facebooku, Instagramie i LinkedIn.
#ligazeglarska #trueracingpurepassion #żeglarstwostadionowe
Mail: info@ligazeglarska.pl www.ligazeglarska.pl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!