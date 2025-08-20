Syn Nawrockiego "zastąpił" Schreiber. Tak zareagowała

O Danielu Nawrockim zrobiło się głośniej podczas kampanii prezydenckiej, gdy promował swojego ojca. Od jakiegoś czasu syn prezydenta ma swój program w telewizji. Rozmawiał w nim już m.in. z Dariuszem Michalczewskim. - W 1980 r. po długiej chorobie zmarł mój tata. Zacząłem trochę rozrabiać, pogubiłem się. Mój wujek był trenerem w Stoczniowcu, a moja mama poprosiła go, żeby wziął mnie na treningi bokserskie - wspominał pięściarz w wywiadzie.

Program Nawrockiego o 20:20. Zastąpi "Nagą Prawdę" Marianny Schreiber

Teraz okazuje się, że program Daniela Nawrockiego będzie transmitowany w telewizji "wPolsce24" w samym prime-time. "Nawrocki w Polsce" będzie nadawany w niedzielę o godzinie 20:20 i zastąpi "Nagą Prawdę" Marianny Schreiber. Freak-fighterka i była żona posła PiS Łukasza Schreibera już skomentowała tę informację.

"Tak, mój program w telewizji wPolsce24 został przesunięty z godziny 20:20 na godzinę 16.20 z czego jestem bardzo zadowolona. Dodatkowo jestem bardzo dumna, że tak wspaniały człowiek jak Daniel Nawrocki, syn naszego polskiego patrioty, prowadzi swój program! Daniel udzielił mi wywiadu o swoim tacie, gdy jeszcze trwała kampania prezydencka. To wspaniały człowiek i trzymam za niego kciuki. Pracujemy w najlepszej telewizji w Polsce. Dziękuję za ten zaszczyt! Danielu powodzenia!" - napisała Schreiber w swoich mediach społecznościowych.

Jak więc widać Marianna Schreiber nie przejęła się zbytnio zmianą godziny swojego programu. Schreiber w mediach społecznościowych nie kryje się z tym, że popiera obecnego prezydenta i oddała na niego głos.