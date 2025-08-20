Tragedia nad Bałtykiem. Nie żyje 18-letni reprezentant Polski

Natan Stranz był młodzieżowym reprezentantem Polski w hokeju na trawie oraz zawodnikiem gnieźnieńskiego klubu Startu 1954. Niestety w poniedziałek 18 sierpnia wieczorem doszło do wielkiej tragedii z udziałem 18-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo Milik: Wychował mnie futbol, trener zastępował mi ojca

Nie żyje Natan Stranz. Tragiczny wypadek we Władysławowie

Portal sportowegniezno.pl w środę poinformował, że zawodnik utopił się we Władysławowie. "Wszyscy poszli się kąpać, niestety Stranz został porwany prawdopodobnie przez prąd wsteczny, który wyciągnął go dalej od lądu" - przekazano. Nie pomogła natychmiastowo podjęta akcja ratunkowa.

Z czasem tragiczne wieści potwierdził klub. "W miniony poniedziałek dotarła do nas bardzo tragiczna informacja - morze zabrało naszego przyjaciela, zawodnika, ostoje drużyny i największego fana naszego klubu Natana Stranza" - czytamy na profilu Startu na Facebooku.

Natan Stranz pożegnany przez Start Gniezno

"Ogromna tragedia, jaka wydarzyła się we Władysławowie, wstrząsnęła całą naszą hokejową społecznością. Trudno uwierzyć w to, co się wydarzyło oraz napisać cokolwiek, bo żadne słowa nie opiszą naszego bólu po stracie tak wspaniałej osoby" - dodano.

Sprawdź też: Nie żyje znany polski komentator. Miał tylko 45 lat

Złożono także kondolencje najbliższym zmarłego hokeisty, którego ciała najprawdopodobniej nadal nie wyłowiono: "Jesteśmy całymi siłami z rodzicami Natana - Magdaleną oraz Jakubem Stranzami (mężczyzna jest trenerem w klubie - red.). Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny Natana w tak ogromnie trudnym dla nich etapie życia. W imieniu Magdaleny i Jakuba prosimy również wszystkich o modlitwę, aby ciało Natana wróciło jak najszybciej do rodziny, aby mogli godnie pochować swojego syna".