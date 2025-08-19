Nie żyje znany polski komentator. Miał tylko 45 lat

Paweł "Boryss" Borkowski był komentatorem wrestlingu, a popularność zyskał dzięki stacji Extreme Sports. Jak podaje tpwres.pl, w 1999 roku zwrócił się do Andrzeja Suprona z planem utworzenia pierwszej w kraju federacji wrestlingu zawodowego. Nie udało im się jednak przetrwać zbyt długo. "Z powodu niskiego zainteresowania i słabej sprzedaży biletów nie odbyły się żadne zawody" - można było przeczytać. Od dawna było o nim dość cicho, a teraz doszły do nas fatalne wieści.
Były prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron poinformował we wtorek po południu, że w wieku 45 lat zmarł legendarny polski komentator wrestlingu. "Z niedowierzaniem i wielkim żalem przyjąłem wiadomość o Twoim nagłym odejściu. Przez lata wspólnie komentowaliśmy materiały z WWE, dzieląc pasję, czas i niejedno dobre słowo" - przekazał w mediach społecznościowych.
Dodał, że dużo czerpał od młodszego kolegi. "Twoje zaangażowanie, energia i poczucie humoru sprawiały, że każda sesja była wyjątkowa. Teraz pozostaje pustka, której nie sposób wypełnić, i wspomnienia, które będziemy pielęgnować. Na zawsze zostaniesz w pamięci mojej i wszystkich fanów wrestlingu" - dodał, składając rodzinie i bliskim najszczersze wyrazy współczucia. "Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu" - zakończył.
"Nie żyje Paweł 'Boryss' Borkowski - komentator i popularyzator wrestlingu w Polsce. Szok i wielka strata. Moje pierwsze medialne kroki to tłumaczenie jego wywiadu dla EX z Robertem Roodem i Dolphem Zigglerem" - przyznał dziennikarz Wiktor Marczuk na portalu X.
To kolejna w ostatnim czasie śmierć, która może wstrząsnąć polskim światem wrestlingu. Nie tak dawno odszedł przecież Hulk Hogan, który miał ostry zawał serca. "W trakcie sekcji zwłok wykryto również, że 71-latek cierpiał w przeszłości na migotanie przedsionków, czyli zaburzenie rytmu serca, a także miał historię walki z białaczką - o czym nigdy nie mówił na forum publicznym" - pisał Kacper Marciniak ze Sport.pl.
