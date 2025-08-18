Powrót na stronę główną
Baumgartner był ubezpieczony na 500 mln euro. Oto kto dostanie pieniądze
Felix Baumgartner był jednym z najbardziej znanych sportowców uprawiających sporty ekstremalne na świecie. Niestety, 17 lipca zginął w tragicznych okolicznościach podczas lotu paralotnią. Media donoszą na temat kwoty, na jaką był ubezpieczony, a także na temat tego, kto otrzyma pieniądze po zmarłym Austriaku.
Felix Baumgartner (zdjęcie archiwalne)
Fot. Damian Kramski / Agencja Wyborcza.pl

Minął już miesiąc od śmierci austriackiego sportowca Felixa Baumgartnera. 17 lipca skoczek spadochronowy zginął we Włoszech w wyniku wypadku na paralotni. Niemal wszyscy na świecie kojarzyli go z wykonywania niebezpiecznych akrobacji. Media poinformowały, na jaką kwotę był ubezpieczony.

Tyle dostanie rodzina Baumgartnera. Ujawniono

"W ciągu swojego życia Austriak zgromadził majątek szacowany na 250 milionów euro, a po jego śmierci uruchomiono ogromną polisę ubezpieczeniową na życie wartą 500 milionów euro. ProTV podaje, że kwota przypadła rodzinie sportowca, ale nie ujawniono, jak zostanie ona rozdysponowana" - czytamy w mediach.

Według informacji źródła partnerka tragicznie zmarłego Baumgartnera - Mihaela Radulescu - otrzyma przedmioty o wartości sentymentalnej i symbolicznej. Są wśród nich medale, sprzęt sportowy i zegarki kolekcjonerskie, ale nie pieniądze.

Co ciekawe - jak informują media - zgodnie z austriackim prawem, biorąc pod uwagę fakt, że Baumgartner nie był żonaty i nie miał dzieci - spadek po nim może przypaść jego rodzicom, rodzeństwu lub innym bliskim krewnym.

Z czego najbardziej zasłynął Felix Baumgartner? W 2012 roku oddał skok ze stratosfery. Skoczył z wysokości 38 969,4 metrów. Skok przygotowano w ramach misji Red Bull Stratos. 

14 października 2012 wykonał skok ze stratosfery z wysokości 38 969,4 metrów w ramach przedsięwzięcia Red Bull Stratos. Pobił trzy rekordy – najwyższy lot załogowy balonem, najwyższy skok spadochronowy oraz największa prędkość swobodnego lotu. 24 października 2014 r. jego rekord wysokości skoku pobił 57-letni Alan Eustace, nie używając przy tym specjalnej kapsuły.

