Rzecznik Putina wygadał się ws. rozmów z Trumpem. Tego tematu miało nie być

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego odbyło się spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce. "Szczyt rozpoczął się od ciepłego powitania na lotnisku. Amerykańskie media zwróciły uwagę na to, że rosyjski dyktator został przyjęty z honorami jak lider zaprzyjaźnionego państwa, a nie kraju, który pozostaje od wielu lat w bardzo chłodnych stosunkach z Waszyngtonem. Po około trzech godzinach rozmowy zakończono. Na konferencji prasowej ostatecznie przywódcy wygłosili własne oświadczenia. Władimir Putin przemawiał ponad 8 minut, a Donald Trump nieznacznie ponad 3 minuty. Wspólny lunch został odwołany" - relacjonowaliśmy w serwisie gazeta.pl.

Czy Donald Trump rozmawiał Władimirem Putinem o sporcie?

Głównym tematem rozmów głów USA i Rosji było rozwiązanie sprawy wojny w Ukrainie. Sytuacja geopolityczna sprawiła, że Rosja jest wykluczona z niemal wszystkich europejskich i światowych rozgrywek sportowych i kulturalnych. W związku z tym Rosjanie zaczęli się zastanawiać, czy Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali np. na temat sportu.

Głos w tej sprawie zabrał rzecznik prasowy prezydenta Rosji - Dmitrij Pieskow, który udzielił odpowiedzi na pytanie dziennikarzy sport-express.ru, czy omawiano kwestię ewentualnego powrotu rosyjskich sportowców na arenę międzynarodową.

- Nie - odparł krótko.

To łączy USA i Rosję

To trochę zaskakujące, bo tuż przed tym spotkaniem Aleksandr Owieczkin, a więc żywa legenda NHL i zdobywca największej liczby bramek w historii w sezonie zasadniczym - wyznał w sports.ru, że "oba kraje kochają hokej", więc liczył, że to "zadziała jako łącznik" między głowami państw.

- Ludzie tutaj [Rosji - przyp. red.] i w USA kochają hokej, mam nadzieję, że spotkanie [prezydentów] przebiegnie pomyślnie i wszystko zostanie rozwiązane - powiedział Jewgienij Małkin.

Jak przypominał Jakub Trochimowicz ze Sport.pl piątkowy szczyt był pierwszym bezpośrednim spotkaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rosji od czerwca 2021 roku. Wtedy to Władimir Putin spotkał się z wówczas urzędującym Joe Bidenem. "Będzie to też pierwsza taka sytuacja od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, gdy prezydent jednego z państw Zachodu spotka się z rosyjskim dyktatorem" - podkreślił nasz dziennikarz.