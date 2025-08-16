Oto nowy rekord w przysiadzie. Polka dokonała niemożliwego

Zuzanna Kula to zawodniczka rywalizująca między innymi w trójboju siłowym (przysiad ze sztangą, wyciskanie na leżąco i martwy ciąg). W zeszłym roku wywalczyła złoty medal podczas mistrzostw świata w wyciskaniu sztangi leżąc (uzyskała wynik 168 kg). Kolejny popis dała podczas World Games w chińskim Chengdu.

Zuzanna Kula pokazała moc na World Games. Rekord świata w przysiadzie ze sztangą

Na tej imprezie Kula rywalizowała w trójboju w kategorii lekkiej. Ważąca 51,9 kg zawodniczka rozpoczęła zmagania od przysiadu. I dokonała spektakularnego wyczynu, bowiem uporała się z ciężarem wynoszącym 223 kg. W ten sposób pobiła rekord świata!

Tuż po udanej próbie (musieli ją zaliczyć sędziowie, którzy przy atakach na rekord świata są wyjątkowo skrupulatni) na twarzy Polki widać było wielkie emocje. - Coś niesamowitego, absolutna dominatorka - skwitowali komentatorzy Polsatu Sport.

Zuzanna Kula zmiotła konkurencję na World Games. Rekord świata

Taki wynik pozwalał reprezentantce Polski na realną walkę o medale. Jednak ona wręcz zdemolowała konkurencję - najpierw wycisnęła na leżąco 155 kg, po czym uzyskała 185 kg w martwym ciągu. We wszystkich trzech konkurencjach miała najlepszy wynik. Łącznie było to 563 kg (prawie 11 razy tyle, co sama waży) i w ten sposób ustanowiła kolejny rekord świata! Oraz bezapelacyjnie sięgnęła po złoto World Games.

Podium uzupełniły dwie Ukrainki: Tetiana Bila oraz Anastasija Derewianko (obie wycisnęły po 512,5 kg, lecz ta pierwsza zdobyła więcej punktów). W ośmioosobowej stawce była też jedna dyskwalifikacja - ukarano nią Portorykankę Frankmary Duno.