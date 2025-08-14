Potwierdziły się przykre wieści ws. Babiarza. Ludzie nie mieli pojęcia

Przemysław Babiarz to jeden z najsłynniejszych polskich komentatorów. Specjalizuje się między innymi w lekkoatletyce, pływaniu czy skokach narciarskich. Skomentował wiele imprez, w tym na przykład aż czternaście edycji mistrzostw świata w lekkoatletyce w latach 1997 - 2023.

Przemysław Babiarz trafił do szpitala. Dopiero teraz zdradza, co się stało

W zeszłym roku Babiarz trafił do szpitala, gdzie spędził dość długo czasu. W mediach pojawiły się doniesienia o jego problemach zdrowotnych, ale sam komentator nie chciał zdradzać, co było powodem hospitalizacji. Teraz wypowiedział się na ten temat w rozmowie na kanale YouTube PRZEmiana. I zdradził, dlaczego tak długo przebywał w szpitalu.

- Byłem chory, miałem iść na zabieg kręgosłupa. To miała być drobna operacja korekcyjna, ale wdało się zakażenie. W związku z tym ten mój pobyt w szpitalu był dłuższy. Walka z zakażeniem okazała się długa. Byłem wtedy dość poważnie chory. Pan Bóg mnie z tego wyprowadził. Wyszedłem ze szpitala w Święto Zmartwychwstania Pańskiego rok temu - powiedział. W innej rozmowie podczas 8. Męskiego Oblężenia Jasnej Góry wyjawił, że spędził w szpitalu ponad dwa miesiące.

Obecnie Babiarz jest bardzo aktywny w mediach, ale nie wiadomo, kiedy wróci do komentowania lekkoatletyki. Komentatora zabrakło już podczas drużynowych mistrzostw Europy, które odbyły się w dniach 27-29 czerwca. - W mojej ocenie zarówno Marek, jak i Przemek Babiarz prezentują taki sam poziom. Dlatego zapadła decyzja, że na te zawody zostanie wysłana tylko jedna para komentatorów: są to Marek Rudziński i Sebastian Chmara - wyjaśniał dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Nie wiemy, czy usłyszymy Babiarza w trakcie zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata w Tokio. Te zawody rozpoczną się 13 września i potrwają do 21 września.