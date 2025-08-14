Oto co łączy Rosję i USA. Putin to wykorzysta?

Już jutro, bo w piątek 15 sierpnia w bazie Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce dojdzie do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie amerykańskiego prezydenta z Putinem od czasu tego z czerwca 2021 roku, gdy USA w Genewie reprezentował Joe Biden. Będzie to też pierwsza taka sytuacja od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, gdy prezydent jednego z państw Zachodu spotka się z rosyjskim dyktatorem.

Hokej spoiwem między Rosją a USA?

Co jasne - głównym tematem będzie zakończenie wojny w Ukrainie i pewnie powolne zdejmowanie sankcji z kraju agresora. Jednocześnie w Rosji mają nadzieję, że spotkanie Putina z Trumpem przyniesie pewną odwilż w traktowaniu ich sportowców i drużyn, które często nie mogą rywalizować. Tak jest m.in. z drużynami piłkarskimi czy siatkarskimi, a indywidualnie sportowcy mogą występować pod neutralną flagą.

- Oba kraje kochają hokej, więc mam nadzieję, że to zadziała jako łącznik. Zobaczymy - tak do sprawy podszedł Aleksandr Owieczkin, a więc żywa legenda NHL i zdobywca największej liczby bramek w historii w sezonie zasadniczym cytowany przez sports.ru.

- Ludzie tutaj [Rosji - przyp. red.] i w USA kochają hokej, mam nadzieję, że spotkanie [prezydentów] przebiegnie pomyślnie i wszystko zostanie rozwiązane - wtrówał mu Jewgienij Małkin, który na co dzień gra w barwach Pittsburgh Penguins.

- Możliwe decyzje na tym spotkaniu bez wątpienia od razu przełożą się na sport - tak o spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem powiedział z kolei rosyjski dziennikarz Dmitrij Guberniew.